भिजवलेले तांदळाचे पीठ चेहऱ्याला लावल्यास मिळतात 'हे' फायदे

Apurva Kulkarni
भिजवलेले तांदळाचे पीठ चेहऱ्याला लावल्यास त्वचेची मृत पेशींपासून सुटका होते तसंच चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो येतो.
RICE FLOUR FACE MASK
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तांदळाचे पीट चेहऱ्याला लावल्या चेहऱ्यावरील अतिरिक्त तेल शोषून घेते.
RICE FLOUR BENEFITS FOR SKIN
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चेहऱ्यावर झालेले टॅनिंग दूर करण्यासाठी तांदळाचे पीठ फायदेशीर ठरते.
RICE FLOUR FOR GLOWING SKIN
esakal
तांदळाचे पीठ पाण्यात किंवा कच्च्या दूधामध्ये भिजवून पेस्ट करा.
RICE FLOUR FOR TAN REMOVAL
esakal
त्यात थोडे मध आणि दही मिसळून चेहऱ्याला हलक्या हाताने लावा.
RICE FLOUR SCRUB
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१० ते १५ मिनिटं ते चकवू द्या त्यानंतर हलके मसाज करत धुवून टाका.
NATURAL FACE PACK
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८ दिवसातून एकदा लावा आणि महिन्याभरात चेहऱ्यांचा फरक पहायला मिळेल.
HOMEMADE FACE PACK
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PERIOD PAIN RELIEF
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