साबण की शॉवर जेल? तुमच्या त्वचेसाठी योग्य काय?

Aarti Badade

कोणता चांगला: साबण की शॉवर जेल?

तुमच्या त्वचेसाठी साबण चांगला की शॉवर जेल, हे तुमच्या त्वचेच्या प्रकारावर अवलंबून असते. चला, दोघांचे फायदे-तोटे पाहूया.

Soap vs Shower Gel

|

Sakal

शॉवर जेलचे फायदे

अनेक शॉवर जेलमध्ये मॉइश्चरायझिंग घटक असतात, ज्यामुळे त्वचा कोरडी होत नाही. ते वापरण्यास सोपे आणि स्वच्छ वाटतात.

Soap vs Shower Gel

|

Sakal

साबणाचे फायदे

बार साबण सहसा शॉवर जेलपेक्षा स्वस्त असतो आणि तो जास्त काळ टिकतो. काही साबणांमध्ये कमी रसायने असतात, जे त्वचेसाठी चांगले असू शकते.

Soap vs Shower Gel

|

Sakal

कोरड्या त्वचेसाठी

जर तुमची त्वचा कोरडी किंवा संवेदनशील असेल, तर मॉइश्चरायझिंग शॉवर जेल तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.

Soap vs Shower Gel

|

Sakal

तेलकट त्वचेसाठी

तेलकट त्वचेसाठी साबण किंवा योग्य बॉडी वॉश वापरणे फायदेशीर ठरते, कारण ते त्वचेला खोलवर स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते.

Soap vs Shower Gel

|

Sakal

पर्यावरणाची चिंता

जर तुम्ही पर्यावरणाबद्दल जागरूक असाल, तर कमी कचरा निर्माण करणारा बार साबण निवडणे हा एक चांगला निर्णय असू शकतो.

Soap vs Shower Gel

|

Sakal

तुमच्या त्वचेला काय हवे?

तुमच्या त्वचेसाठी सर्वात योग्य काय आहे, हे निवडताना तुमच्या त्वचेचा प्रकार आणि गरजा विचारात घ्या.

Soap vs Shower Gel

|

Sakal

केस मुळांपासून मजबूत अन् चमकदार होतील; चिया सीड्सचा 'या' पद्धतीने वापर करा

Chia Seeds Are a Superfood for Your Hair and Scalp (2)

|

Sakal

येथे क्लिक करा