सोशल मीडियाचं वेड कुणाला जास्त? मुलं की मुली, अहवालातून मोठा खुलासा...

Shubham Banubakode
एकेकाळी इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर मुलांचे वर्चस्व मानले जायचे. मात्र आता मुलींनी या शर्यतीत मोठी आघाडीवर आहे.
रिपोर्टनुसार, 18 ते 24 वयोगटातील तरुण दररोज सरासरी 120 मिनिटांहून अधिक वेळ सोशल मीडियावर घालवत आहेत.
याच वयोगटातील मुली सोशल मीडियावर मुलांच्या तुलनेत तब्बल 47 टक्के अधिक वेळ घालवतात आणि विविध प्लॅटफॉर्मवर अधिक सक्रिय दिसतात.
सरासरी भारतीय व्यक्ती दिवसाला सुमारे 1 तास 38 मिनिटे सोशल मीडियाचा वापर करते. मात्र तरुणांमध्ये हा आकडा आणखी जास्त आहे.
ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर महिलांचा सहभाग झपाट्याने वाढला आहे. महिला पुरुषांपेक्षा अधिक वेळ ऑनलाइन खरेदीसाठी देतात.
ब्लिंकिटवरील 57%, मीशोवरील 61% आणि मिंत्रावरील 54% युजर महिला आहेत. यावरून महिलांची डिजिटल खरेदीकडे वाढती ओढ स्पष्ट होते.
भारतीय युजर रोज सरासरी 58 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ मेसेजिंग अॅप्सवर घालवतात. मित्र, कुटुंब आणि कामासाठी ऑनलाइन संवाद वाढला आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारित अॅप्सचा वापर गेल्या वर्षभरात 100 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे.
VTON आणि इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) च्या रिपोर्टमध्ये ही आकडेवारी समोर आली आहे.
