रणनीती, इतिहास अन् युद्ध! ‘ब्यूफोर्ट किल्ल्या’साठी इस्त्रायल एवढा आक्रमक का?

Shubham Banubakode

युद्धाची ठिणगी

इस्त्रायल आणि लेबनानमध्ये संघर्षविराम लागू असला तरी सीमावर्ती भागात तणाव कायम आहे. अशातच इस्त्रायलने मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली.

ब्यूफोर्ट किल्ल्यावर ताबा

दक्षिण लेबनानमधील ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किल्ल्यावर इस्त्रायली सैन्याने पुन्हा नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला आहे.

९०० वर्षांचा इतिहास

ब्यूफोर्ट किल्ला सुमारे ९०० वर्षांपूर्वी क्रूसेडर्सनी बांधला होता. हा किल्ला मध्यपूर्वेतील सर्वात मजबूत आणि प्रसिद्ध किल्ल्यांपैकी एक मानला जातो.

रणनीतिक जागा

उंच कड्यावर वसलेला हा किल्ला लितानी नदीच्या काठी आहे. येथून उत्तरी इस्त्रायल आणि दक्षिण लेबनानचा मोठा भाग सहज दिसतो.

शत्रूवर थेट नजर

या किल्ल्यावर नियंत्रण मिळवणाऱ्या सैन्याला अनेक किलोमीटर दूरपर्यंतच्या हालचाली पाहता येतात. त्यामुळे युद्धात याचे महत्त्व खूप वाढते.

यापूर्वीही लढाई

१९८२ च्या लेबनान युद्धात इस्त्रायलने हा किल्ला पीएलओकडून ताब्यात घेतला होता. जवळपास १८ वर्षे तो इस्त्रायली सैन्याच्या नियंत्रणात होता.

हिजबुल्लाहचा मजबूत तळ

इस्त्रायली लष्कराच्या मते, हिजबुल्लाहने या किल्ल्याखाली बोगदे आणि आधुनिक लष्करी संरचना उभारल्या होत्या. येथून रॉकेट हल्लेही केले जात होते.

महत्त्वाचं केंद्र

ब्यूफोर्ट किल्ला केवळ ऐतिहासिक वास्तू नाही, तर आजच्या मध्यपूर्वेतील संघर्षाचे महत्त्वाचं केंद्र बनला आहे.

