थंडगार अन् चटपटीत दही वडा या पद्धतीने बनवा!

दही वडा हा केवळ सणासुदीलाच नाही, तर कधीही खाण्यासाठी एक उत्तम पदार्थ आहे. मऊ वडा आणि त्यावर थंडगार चटपटीत दही... ही चवच काही न्यारी असते!
उडीद डाळ ४-५ तास भिजवून घ्या. त्यानंतर त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून मिक्सरमध्ये अगदी कमी पाणी घालून डाळ बारीक वाटून घ्यावी.
वाटलेले पीठ एका भांड्यात काढून त्यात चवीनुसार मीठ घाला. आता हे पीठ ५-७ मिनिटे एकाच दिशेने चांगले फेटा, जेणेकरून पीठ हलके आणि फुलके होईल. यामुळे वडे आतून मऊ होतात.
कढईत तेल गरम करा. हात ओला करून पिठाचे छोटे वडे तेलात सोडा. मध्यम आचेवर वडे सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यावेत.
वडे थेट कोमट पाण्यात १० मिनिटे भिजत ठेवा. यामुळे वड्यांमधील जास्तीचे तेल निघून जाते आणि ते अधिक मऊ होतात. १० मिनिटांनंतर हाताने हलके दाबून त्यातील पाणी काढून घ्या.
एका भांड्यात दही घेऊन ते चांगले फेटून घ्या. त्यात थोडे मीठ आणि चवीनुसार साखर (ऐच्छिक) घालून एकजीव करा. लक्षात ठेवा, दही ताजे आणि थंड असावे.
एका प्लेटमध्ये भिजवलेले वडे ठेवा. त्यावर फेटलेले भरपूर दही घाला. त्यानंतर वरून चिंचेची गोड चटणी आणि हिरवी तिखट चटणी पसरवा.
शेवटी त्यावर जिरे पूड, लाल तिखट आणि काळं मीठ भुरभुरा. आवडीनुसार शेव किंवा कोथिंबीर घालून गरमागरम किंवा थंडगार सर्व्ह करा!
