सूर्याचा उद्रेक इंटरनेट बंद करू शकतो?

Sandip Kapde
सूर्यावर होणाऱ्या शक्तिशाली उद्रेकांमुळे अवकाशात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आणि विद्युतभारित कण बाहेर फेकले जाऊ शकतात.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
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हे कण पृथ्वीच्या दिशेने आले, तर पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
तीव्र सौरवादळामुळे इंटरनेटशी संबंधित काही महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
सौरवादळामुळे पृथ्वीभोवती फिरणाऱ्या उपग्रहांच्या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणांमध्ये बिघाड होऊ शकतो.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
तीव्र भूचुंबकीय वादळामुळे वीजवाहिन्यांमध्ये अतिरिक्त विद्युतप्रवाह निर्माण होऊन वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
समुद्राखालील लांब फायबर ऑप्टिक केबल्समधील सिग्नल थेट सौरवादळामुळे सहज बंद पडत नाहीत, मात्र त्यांच्याशी संबंधित विद्युत उपकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
उपग्रहांवर अवलंबून असलेल्या दळणवळण सेवा आणि काही रेडिओ संपर्कांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
१८५९ मधील कॅरिंग्टन घटनेदरम्यान तीव्र सौरवादळामुळे टेलिग्राफ यंत्रणांमध्ये मोठे व्यत्यय निर्माण झाले होते.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
आजच्या काळात अशा तीव्र सौरवादळामुळे वीजजाळे, उपग्रह आणि इंटरनेटच्या काही भागांवर परिणाम होऊ शकतो; मात्र संपूर्ण जगाचे इंटरनेट बंद पडेलच, असे नाही.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
शास्त्रज्ञ सूर्यावरील हालचालींवर लक्ष ठेवतात, जेणेकरून संभाव्य सौरवादळांचा अंदाज घेऊन महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचे नुकसान कमी करता येईल.
How Can Solar Flares Affect the Internet?
esakal
Tristan da Cunha, one of the world’s most remote inhabited islands, located in the South Atlantic Ocean
esakal