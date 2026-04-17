Solkadhi Benefits : उन्हाळ्यात अमृतच! जेवणानंतर रोज फक्त 1 ग्लास 'सोलकढी' प्या; पित्त आणि ॲसिडिटी होईल कायमची छुमंतर

बाळकृष्ण मधाळे

शरीराला थंडावा देणारं पेय

उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेत शरीराला थंडावा देणारे आणि आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असे पारंपरिक पेय म्हणजे सोलकढी.

सोलकढीचे ७ जबरदस्त फायदे

कोकम आणि नारळाच्या दुधापासून तयार होणारी ही चविष्ट कढी केवळ ताजेतवाने करत नाही, तर अनेक आरोग्यदायी फायदेही देते. चला जाणून घेऊया सोलकढीचे ७ महत्त्वाचे फायदे.

१. शरीराला नैसर्गिक थंडावा देते

उन्हाळ्यात वाढलेल्या तापमानामुळे शरीर गरम होते. सोलकढीतील कोकम आणि नारळाचे दूध शरीराला आतून थंड ठेवण्यास मदत करतात.

२. पचनक्रिया सुधारते

सोलकढीत वापरले जाणारे जिरे आणि कोकम पचनशक्ती वाढवतात. जड जेवणानंतर सोलकढी घेतल्यास अन्न सहज पचते आणि गॅसचा त्रास कमी होतो.

३. डिहायड्रेशनपासून संरक्षण

उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याची कमतरता भासते. सोलकढी हे एक उत्तम हायड्रेटिंग पेय आहे, जे शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित ठेवते.

४. हृदयाच्या आरोग्यासाठी लाभदायक

नारळाचे दूध आणि नैसर्गिक घटकांमुळे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहण्यास मदत होते, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते.

५. पित्त आणि अॅसिडिटीवर प्रभावी उपाय

उन्हाळ्यात छातीत जळजळ किंवा पित्ताचा त्रास वाढतो. सोलकढी पित्तशामक असल्यामुळे अॅसिडिटीपासून त्वरित आराम मिळतो.

६. वजन कमी करण्यास मदत

सोलकढीमध्ये फायबरचे प्रमाण चांगले असल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे अनावश्यक खाणे टाळले जाते आणि वजन नियंत्रणात राहते.

७. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

सोलकढीत व्हिटॅमिन सी आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतात आणि संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण करतात.

शरीर ताजेतवाने राहते

उन्हाळ्यात दररोज सोलकढीचा आहारात समावेश केल्यास शरीर ताजेतवाने राहते आणि आरोग्यही चांगले टिकते.

