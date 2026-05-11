गुजरातच्या सोमनाथ मंदिराशी महाराष्ट्राचं आहे खास कनेक्शन; अभिमान वाटावा, असा इतिहास

Anushka Tapshalkar

सोमनाथ-महाराष्ट्र ऐतिहासिक नाते

सोमनाथ आणि महाराष्ट्राचे नाते केवळ भूगोलाने नाही, तर समृद्ध इतिहासाने जोडलेले आहे.

Maharashtra-Somnath Temple Connection

हिंदवी स्वराज्याचा विस्तार

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेले स्वराज्य पुढे संभाजी महाराज, राजाराम महाराज आणि महाराणी ताराबाई यांनी टिकवून ठेवले.

Hindavi Swarajya Expansion

मराठ्यांची गुजरातकडे वाटचाल

पेशवाईच्या काळात मराठा फौजा कृष्णा-गोदावरी ओलांडून गुजरात आणि काठियावाडपर्यंत पोहोचल्या.

Maratha Expansion Towards Gujarat

काठियावाडातील मोगल सत्ता

मराठ्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे काठियावाड परिसरातील मोगल सामर्थ्य जवळजवळ संपुष्टात आले.

Kathiawadi Mogal 

अहिल्यादेवी होळकरांचा मोठा वाटा

१७८३ मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्वतःच्या खजिन्यातून सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार केला.

Ahilyadevi Holkar’s Vision

दूरदृष्टीने उभारलेले मंदिर

समुद्राच्या लाटा आणि भविष्यातील हल्ल्यांपासून संरक्षण मिळावे म्हणून मंदिर थोडे आतल्या बाजूला बांधण्यात आले.

Reconstruction of Somnath Temple

गायकवाड घराण्याची भूमिका

महाराष्ट्रातून गेलेल्या गायकवाडांनी गुजरात आणि काठियावाड परिसरावर दीर्घकाळ राज्य करत सोमनाथ परिसराची व्यवस्था सांभाळली.

Gaekwad Influence in Gujarat

ईस्ट इंडिया कंपनीचे नियंत्रण

१९व्या शतकात मराठा साम्राज्य कमजोर होत असताना सोमनाथच्या देवस्थान जमिनी आणि महसुली हक्क कंपनी सरकारकडे गेले.

British Era Transition

