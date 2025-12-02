सोनाली कुलकर्णीचा बिकिनी लूक पाहिलात का? चौथा फोटो तर कहरच!

Apurva Kulkarni
मराठी सिनेसृष्टीतील अप्सरा सोनाली कुलकर्णी हिने मराठी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय.
मराठी सिनेसृष्टीत तिने गाढवाचं लग्न सिनेमातून करिअरला सुरुवात केली.
आता ती एक प्रसिद्ध अभिनेत्री असून तिचा लाखोचा चाहतावर्ग आहे.
अशातच आता सोनाली कुलकर्णीने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही फोटो पोस्ट केले आहे.
लाल बिकीनीमधील तिच्या हॉट अंदाजातील हे फोटो प्रेक्षकांना प्रचंड आवडले आहे.
सध्या सोशल मीडियावर सोनालीचे लाल बिकीनीतील फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.
सध्या सोशल मीडियावर तिच्या फोटोने धुमाकूळ घातला आहे.
