सोनाली कुलकर्णीसारख्याच दिसतात तिच्या जुळ्या भाच्या; ५वा फोटो पाहाच!

Apurva Kulkarni

सोनाली कुलकर्णी

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ती नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते.

Sonalee Kulkarni's Twin Nieces

|

esakal

जुळ्या भाची

अशातच तिने तिच्या सोशल मीडियावर तिच्या जुळा भाच्यांचे फोटो शेअर केलेत.

Sonalee Kulkarni's Twin Nieces

|

esakal

काकू आणि भाच्या

फोटो पाहून दोन्ही भाच्या काकूवर गेल्याचं पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर तिच्या फोटोची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

Sonalee Kulkarni's Twin Nieces

|

esakal

फरक

सोनालीनं फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'तीन फरक ओळखा...3 Green-Eyed Girls!'

Sonalee Kulkarni's Twin Nieces

|

esakal

क्युट

तिघीही फोटोमध्ये एकदम क्युट दिसत आहे. नाक, डोळे, फेसिंग कट सगळंकाही सोनालीसारखं आहे.

Sonalee Kulkarni's Twin Nieces

|

esakal

'काकू ड्युटीवर!'

तसंच पुढे तिने असही लिहलं की, 'माझ्या जुळ्या भाच्यांसोबत सोनाली काकू ड्युटीवर!'

Sonalee Kulkarni's Twin Nieces

|

esakal

व्हायरल

सध्या सोशल मीडियावर सोनालीचा फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताना पहायला मिळताय.

Sonalee Kulkarni's Twin Nieces

|

esakal

सेम टू सेम

अनेकांनी फोटोवर कमेंट्स करत भाच्या काकूवर गेल्याचं म्हटलंय. तसंच अनेकांनी फोटोवर हार्ट इमोजी सुद्धा शेअर केलेत.

Sonalee Kulkarni's Twin Nieces

|

esakal

'धनंजय माने इथेच राहतात का?' चित्रपटातील एव्हरग्रीन डायलॉग्स

Ashi Hi Banwa Banwi Best Dialogues

|

esakal

हे ही पहा...