Who is Sonam Wangchuk? : सोनम वांगचुक नेमके कोण आहेत? जाणून घ्या, त्यांच्याबाबतची माहिती

अभियंता, शिक्षक, पर्यावरणप्रेमी -

सोनम वांगचुक हे लडाखमधील एक प्रसिद्ध अभियंता, शिक्षक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते आहे.

जन्म अन् आई-वडील? -

सोनम वांगचुक जन्म १ सप्टेंबर १९६६ रोजी लडाखमध्ये झाला. वडील सोनम वांग्याल आणि आई शेरिंग आहेत.

अभियांत्रिकी पदवी -

एनआयटी श्रीनगरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली

शिक्षण, पर्यावरण क्षेत्रात प्रवास -

यानंतर शिक्षण आणि पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात त्यांचा प्रवास सुरू झाला.

संघटनेची स्थापना -

१९८८ मध्ये त्यांनी स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाखची स्थापना केली.

शैक्षणिक सुधारणांचे प्रतीक -

ही चळवळ लडाखी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुधारणांचे प्रतीक बनली.

व्यवस्थेला आव्हान -

वांगचुक यांनी पारंपारिक शिक्षण व्यवस्थेला आव्हान दिले आणि मुलांना प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या.

शैक्षणिक क्षेत्रापुरते मर्यादित नव्हते - 

त्यांचे प्रयत्न केवळ शैक्षणिक क्षेत्रापुरते मर्यादित नव्हते.

शेतकऱ्यांसाठी नवीन पद्धती -

शेतकऱ्यांसाठी नवीन शेती पद्धती देखील विकसित केल्या.

