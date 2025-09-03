चिमणी किती उंच आणि किती वेगाने उडू शकते? जाणून घ्या आश्चर्यकारक माहिती

सकाळ डिजिटल टीम
चिमणीची उडण्याची क्षमता किती असते आणि ती किती वेगाणे उडू शकते जाणून घ्या.
चिमणीचा सरासरी वेग सुमारे ३८.५ किमी/तास (२४ मैल प्रति तास) असतो. मात्र, त्यांचा कमाल वेग ५० किमी/तास (३१ मैल प्रति तास) पर्यंत असू शकतो.
चिमण्या सामान्यतः कमी उंचीवर उडतात. त्यांच्या उडण्याची कमाल उंची काही मीटर (सुमारे ३ ते १५ मीटर) पर्यंत मर्यादित असते. त्या उंच इमारतींच्या किंवा झाडांच्या वरती फार कमी वेळा उडताना दिसतात.
चिमण्या लांबच्या प्रवासासाठी किंवा स्थलांतरासाठी उडत नाहीत. त्या प्रामुख्याने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, म्हणजेच एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर किंवा जमिनीवर अन्न शोधण्यासाठी लहान अंतराच्या उड्डाणांचा वापर करतात.
त्यांचा वेग त्यांना शिकारी पक्ष्यांपासून बचाव करण्यास मदत करतो. धोक्याची जाणीव झाल्यावर त्या वेगाने कमी उंचीवर उडतात आणि एखाद्या सुरक्षित ठिकाणी लपतात.
थंड आणि वाऱ्याच्या वातावरणात त्यांच्या उडण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांना जास्त ऊर्जा वापरावी लागते.
चिमणी स्थलांतर करणारा पक्षी नाही. त्यामुळे, त्यांची उडण्याची क्षमता प्रामुख्याने त्यांच्या स्थानिक अधिवासातील गरजांवर अवलंबून असते.
चिमणीच्या वेगवेगळ्या प्रजातींच्या उडण्याच्या क्षमतेत थोडाफार फरक असू शकतो, पण साधारणपणे सर्वच चिमण्या याच प्रकारच्या उडण्याच्या क्षमतेच्या असतात.
चिमण्या जगभरात आढळतात आणि मानवी वस्तीजवळ राहण्यास त्यांनी स्वतःला अनुकूल केले आहे, ज्यामुळे त्यांची उडण्याची क्षमता त्यांच्या स्थानिक वातावरणाशी जुळवून घेण्यास मदत करते.