मुंबईतील 'हा' बाजार फक्त दिवाळीला भरतो, काय आहे खासियत?

Mansi Khambe

दिवाळीला प्रकाशाचे महत्त्व

दिव्यांचा सण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिवाळीला प्रकाशाचे खूप महत्त्व आहे. दिवाळीत दिवे हे बाल्कनीत किंवा घरांसमोर ठेवले जातात. रात्री ते सोडणारा प्रकाश लक्ष वेधून घेतो.

Diwali Market

|

ESakal

कंदील लावण्याची परंपरा

मुंबईत कंदील लावण्याची परंपरा १०० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. मुंबईत दिवाळीच्या काही दिवस आधी बाजारात मेणबत्त्या दिसू लागतात.

Diwali Market

|

ESakal

बाजार

कागद, प्लास्टिक किंवा कापडापासून बनवलेले, मुंबईत एक बाजार आहे जो फक्त मेणबत्त्यांसाठी ओळखला जातो.

Diwali Market

|

ESakal

माहीम

मेणबत्त्यांशिवाय येथे तुम्हाला दुसरे काहीही मिळणार नाही. या बाजाराचे एक वेगळे नाव देखील आहे. हे बाजार मुंबईतील माहीम पश्चिम येथे आहे.

Diwali Market

|

ESakal

कंदील गली

कंदील गली नावाच्या या बाजारपेठेला त्याच्या कार्यावरून हे नाव पडले आहे. रस्त्याच्या एका बाजूला रांगेत उभे असलेले हे एक रस्त्यावरील बाजार आहे.

Diwali Market

|

ESakal

१० दिवसांसाठी खुले

या बाजारपेठेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते फक्त १० दिवसांसाठी खुले असते. नंतर वर्षभर येथे प्रवेश करण्यास मनाई असते. या गल्लीतून चालत जाताना तुम्हाला आकाश नाही तर कंदीलांनी बनलेले छत दिसेल.

Diwali Market

|

ESakal

४० वर्षांचा इतिहास

या बाजाराला ४० वर्षांचा इतिहास आहे. मुंबई आणि देशभरात त्याची लोकप्रियता वाढली आहे. या १० दिवसांत हजारो पर्यटक या बाजारात येतात. रात्रीच्या वेळी हे दृश्य पाहण्यासारखे असते.

Diwali Market

|

ESakal

स्टॉल

या बाजारातील सर्व स्टॉल स्थानिक रहिवाशांच्या मालकीचे आहेत. हे लोक त्यांच्या घरात हाताने मेणबत्त्या बनवतात आणि नंतर त्या येथे विकतात.

Diwali Market

|

ESakal

रोजगार

अनेक लहान कंपन्या देखील कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये पाच ते सहा लोक रोजगार देतात. कंदील गलीमध्ये, तुम्हाला इतर बाजारपेठांपेक्षा स्वस्त किमतीत कंदील मिळतील.

Diwali Market

|

ESakal

कंदील

तुम्ही इतरत्र ₹५० ला खरेदी करू शकता असा कंदील या बाजारात ₹३० मध्ये मिळू शकतो. येथे विस्तृत निवड आहे, २० ते ₹२,००० आणि अगदी ₹३,००० पर्यंतच्या कंदील आहेत.

Diwali Market

|

Esakal

ऑर्डर

तुम्ही कंदील ऑर्डर देखील करू शकता. देवतांच्या प्रतिमांव्यतिरिक्त, कुटुंबाचे फोटो असलेले कंदील देखील येथे बनवले जातात. या बाजारात तुम्हाला १०० हून अधिक डिझाइनचे कंदील मिळतील.

Diwali Market

|

ESakal

जगात पहिल्यांदा फटाक्यांचा उगम कुठून आणि कसा झाला? वाचा फटाक्यांचा इतिहास...

Firecracker History

|

ESakal

येथे क्लिक करा