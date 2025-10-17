जगात पहिल्यांदा फटाक्यांचा उगम कुठून आणि कसा झाला? वाचा फटाक्यांचा इतिहास...

Mansi Khambe
आजकाल, फटाक्यांची चमक हे आपल्या सणांचे वैशिष्ट्य बनले आहे. परंतु तुम्ही कधी विचार केला आहे का की ते कुठून आले?
खरं तर, फटाक्यांची कहाणी हजारो वर्षांपूर्वीची आहे. आज फटाके केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाहीत, तर आनंद, उत्सव आणि प्रकाशाचे प्रतीक बनले आहेत.
जगात पहिले फटाके चीनमध्ये बनले आहेत. सुमारे २००० वर्षांपूर्वी लोक बांबूच्या फांद्या आगीत टाकत असत, ज्या आगीत तडे जात असत आणि स्फोट होत असत.
नंतर, चीनमध्ये गनपावडरचा शोध लागला. लोकांनी खरे फटाके बनवायला सुरुवात केली. गनपावडरच्या आगमनाने १३ व्या शतकात चीनमधून युरोप आणि अरब जगात फटाके पसरले.
इ.स. ६०० ते ९०० च्या सुमारास सुरू झाले. काही चिनी संशोधक अमरत्वाच्या अमृताचा शोध घेत होते. त्यांच्या शोधात तीन घटक सापडले. सल्फर, कोळसा आणि सॉल्टपीटर.
जेव्हा हे तिघे मिसळले आणि प्रज्वलित केले गेले तेव्हा एक शक्तिशाली स्फोट झाला. हा पहिला गनपावडर होता. या स्फोटाने लोक आश्चर्यचकित झाले.
हळूहळू मनोरंजनात्मक फटाक्यांमध्ये त्याचा वापर करू लागले. बांबू किंवा कागदाच्या नळीत गनपावडर भरून ते पेटवल्याने आवाज आणि चमक निर्माण झाली.
यामुळे हळूहळू पहिले खरे फटाके आणि रंगीत फटाके तयार झाले. यानंतर हे सर्वत्र विक्रीसाठी येऊ लागले.
