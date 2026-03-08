स्पर्म कसे बनतात? जाणून घ्या पुरुषांच्या शरीरातील 'हे' विज्ञान

Aarti Badade
नव्या जिवाच्या जन्मासाठी कारणीभूत असणारे शुक्राणू (Sperm) हे पुरुषांच्या शरीरातील अत्यंत सूक्ष्म पण शक्तिशाली पेशी आहेत.
शुक्राणूला अनुवांशिक माहिती असलेले 'डोकं', ऊर्जा देणारा 'मध्यभाग' आणि वेगाने पोहण्यासाठी 'लांब शेपटी' असते.
शुक्राणूंची निर्मिती अंडकोषातील अत्यंत बारीक 'सेमिनिफेरस' नळ्यांमध्ये वयाच्या १० ते १२ व्या वर्षापासून आयुष्यभर सतत सुरू असते.
अंडकोषात तयार झालेले शुक्राणू 'एपीडिडायमिस' नळीमध्ये पोहोचतात, जिथे ते पूर्णपणे विकसित आणि पोहण्यासाठी सक्षम होतात.
शरीराबाहेर सामान्य तापमानात शुक्राणू सुकले की केवळ ३० मिनिटे ते १ तासापर्यंतच जिवंत राहू शकतात.
शरीरसंबंधांनंतर स्त्रीच्या शरीरात पोहोचलेले सुदृढ शुक्राणू अनुकूल वातावरणामुळे साधारण ५ दिवसांपर्यंत जिवंत राहू शकतात.
बाहेर न पडलेले शुक्राणू शरीरात अडीच महिन्यांनंतर आपोआप नष्ट होतात आणि शरीर त्यांना स्वतःहून शोषून घेते.
जर वीर्यामध्ये शुक्राणूंची संख्या १.५ कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्याला 'लो स्पर्म काउंट' म्हणतात, ज्यामुळे पितृत्व मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.
