चिकनप्रेमींसाठी खास! असा बनवा तोंडाला पाणी आणणारा चिकन रान

Aarti Badade
दही, मसाले आणि आले-लसूण पेस्टमध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन रान प्रत्येक घासात देईल जबरदस्त चव.
Chicken Raan Recipe
Sakal
१ अखंड चिकन रान, ३-४ चमचे घट्ट दही, १ चमचा आले-लसूण पेस्ट, २ चमचे लाल तिखट, १ चमचा हळद, २ चमचे गरम मसाला, धने-जिरे पूड, लिंबाचा रस, मीठ आणि तेल घ्या.
Chicken Raan Recipe
Sakal
चिकन रान स्वच्छ धुऊन घ्या आणि मसाला आतपर्यंत मुरण्यासाठी त्यावर सुरीने हलके चिरा द्या.
Chicken Raan Recipe
Sakal
एका भांड्यात दही, आले-लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, धने-जिरे पूड आणि मीठ एकत्र करून मॅरिनेड तयार करा.
Chicken Raan Recipe
Sakal
तयार मसाला चिकन रानाला सर्व बाजूंनी आणि चिरलेल्या भागांमध्ये व्यवस्थित चोळून लावा.यानंतर चिकन २ ते ४ तास फ्रिजमध्ये मुरू द्या.
Chicken Raan Recipe
Sakal
कढईत तेल किंवा बटर गरम करून मॅरिनेट केलेलं चिकन रान ठेवा आणि झाकण ठेवून मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित शिजवून घ्या.
Chicken Raan Recipe
Sakal
चिकन रान चांगलं शिजून सोनेरी रंगाचं झालं की वरून लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घाला.गरमागरम चिकन रान चपाती, भाकरी किंवा सलाडसोबत सर्व्ह करा!
Chicken Raan Recipe
Sakal
Crispy Malvani Prawn Fry
Sakal