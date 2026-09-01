गावरान खार वांगाची भन्नाट चव; भाकरीसोबत एकदा नक्की ट्राय करा

Aarti Badade
भाकरीसोबत तोंडाला पाणी सुटणारी झणझणीत भाजी खायची असेल, तर गावरान खार वांग नक्की करून पाहा. कमी साहित्य आणि सोप्या पद्धतीने ही भाजी तयार होते.
gavran khar vang
Sakal
सर्वप्रथम वांगी स्वच्छ धुऊन घ्या आणि देठ काढा. वांग्यांना उभे काप द्या, पण तुकडे पूर्णपणे वेगळे होणार नाहीत याची काळजी घ्या.
gavran khar vang
Sakal
कांदा बारीक चिरून घ्या. लसूण आणि हिरवी मिरची ठेचून घ्या. लसूण-मिरचीचा ठेचा या भाजीला खास गावरान स्वाद देतो.
gavran khar vang
Sakal
कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे आणि हिंग घाला. फोडणी तडतडल्यावर बारीक चिरलेला कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत परता.
gavran khar vang
Sakal
आता त्यात ठेचलेला लसूण आणि हिरवी मिरची घाला. त्यानंतर हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड आणि गोडा मसाला घालून मंद आचेवर मसाला छान भाजून घ्या.
gavran khar vang
Sakal
तयार मसाल्यात चिरलेली वांगी घाला. मसाला वांग्यांना व्यवस्थित लागेल अशा पद्धतीने हलक्या हाताने परता. चवीनुसार मीठ आणि थोडी कोथिंबीर घाला.
gavran khar vang
Sakal
कढईवर झाकण ठेवून वांगी मंद आचेवर शिजू द्या. वांगी स्वतःचे पाणी सोडतील; गरज वाटल्यास थोडे पाणी घाला. वांगी मऊ होईपर्यंत शिजवा.
gavran khar vang
Sakal
गरमागरम गावरान खार वांग तयार! ज्वारीची किंवा बाजरीची भाकरी, कांदा आणि ठेच्यासोबत ही भाजी सर्व्ह करा. गावरान चवीचा भन्नाट बेत तयार!
gavran khar vang
sakal
Coconut Milk
Sakal