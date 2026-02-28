चटपटीत ‘मटण मॅगी’ रेसिपी; एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल!

Aarti Badade

'मटण मॅगी'

नॉन-वेज प्रेमींसाठी खास मेजवानी; घरच्या घरी बनवा चटपटीत 'मटण मॅगी'!

Quick and Tasty Mutton Maggi Recipe

साहित्याची तयारी

फ्युजन रेसीपी बनवण्यासाठी शिजलेले मटण, मटण रस्सा (स्टॉक) आणि मॅगी नूडल्स तयार ठेवा.

Quick and Tasty Mutton Maggi Recipe

खमंग फोडणी

कढईत तेल किंवा बटर गरम करून त्यात कांदा, आलं-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची परतून घ्या.

Quick and Tasty Mutton Maggi Recipe

मसाल्यांचा वापर

आता टोमॅटो, लाल तिखट आणि मटण मसाला घालून टोमॅटो मऊ होईपर्यंत चांगले शिजवा.

Quick and Tasty Mutton Maggi Recipe

रस्सा आणि मटण

फोडणीत शिजवलेले मटणाचे तुकडे आणि मटणाचा रस्सा घालून चवीनुसार मीठ टाका.

Quick and Tasty Mutton Maggi Recipe

मॅगी नूडल्स

रस्सा उकळल्यानंतर त्यात मॅगी नूडल्स आणि मॅगी मसाला घालून मंद आचेवर शिजवून घ्या.

Quick and Tasty Mutton Maggi Recipe

गरम सर्व्ह करा

वरून चिरलेली कोथिंबीर आणि थोडे बटर टाकून गरमागरम 'मटण मॅगी'चा आनंद घ्या.

Quick and Tasty Mutton Maggi Recipe

