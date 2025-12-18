हिवाळा स्पेशल चवदार रेसिपी! तोंडाची चव वाढवणारी चटपटीत पेरूची चटणी

Aarti Badade
हिवाळ्यात ताजे आणि गोड पेरू बाजारात येतात. केवळ सॅलड म्हणून खाण्याऐवजी, या पेरूपासून बनवलेली मसालेदार चटणी जेवणाची लज्जत वाढवते.
Spicy peru Guava Chutney
Sakal
१ मध्यम पेरू, १ तुकडा आले, २-३ हिरव्या मिरच्या, २ सुक्या लाल मिरच्या, १/२ कप कोथिंबीर, १/२ टीस्पून जिरे, १/२ टीस्पून काळे मीठ, साधे मीठ (चवीनुसार), १ इंच गुळाचा तुकडा, १/२ लिंबाचा रस.
Spicy peru Guava Chutney
Sakal
सर्वात आधी पेरू स्वच्छ धुवून त्याचे मध्यम तुकडे करून घ्या. तसेच आले, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर देखील स्वच्छ धुवून चिरून घ्या.
Spicy peru Guava Chutney
Sakal
मिक्सरच्या जारमध्ये चिरलेला पेरू, कोथिंबीर, आले, हिरवी व लाल मिरची, गूळ, जिरे आणि दोन्ही प्रकारचे मीठ एकत्र करा.
Spicy peru Guava Chutney
Sakal
आता यात लिंबाचा रस घालून सर्व मिश्रण बारीक वाटून घ्या. तुम्हाला आवडत असल्यास चटणी एकदम स्मूद करा किंवा थोडी जाडसर (Coarse) ठेवा.
Spicy peru Guava Chutney
Sakal
ही चटपटीत पेरूची चटणी तुम्ही सँडविच, गरम पकोडे, पराठा किंवा जेवणात तोंडी लावण्यासाठी वापरू शकता.
Spicy peru Guava Chutney
Sakal
पेरूमध्ये व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. ही चटणी पचनासाठी उत्तम असून प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते.
Spicy peru Guava Chutney
Sakal
Narmada River Facts
Sakal