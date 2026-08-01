भाकरीसोबत खा झणझणीत शेंगदाण्याची आमटी; एकदा नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni
झणझणीत चटकदार शेंगदाण्याची लाल आमची तुम्ही कधी खाल्ली आहे. रेसिपी जाणून घ्या...
PEANUT CURRY RECIPE
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साहित्य
१ वाजी भाजलेले शेंगदाणे, लाल तिखट, कांदा लसूण मसाला, ठेसलेला लसूण, तेल, बारीक चिरलेले कांदा, जिरे मोहरी, कढीपत्ता, लसून पेस्ट, आमसुल, गूळ आणि चवीनुसार मीठ
MAHARASHTRIAN RECIPE
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सुरुवातीला भाजलेले शेंगदाणे मिक्सरमध्ये थोडे जाडसर वाटून घ्या.
SHENGDANYACHI AMTI
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त्यानंतर कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, लसूण तडतडू द्या.
PEANUT GRAVY
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त्यानंतर त्यात कांदा टाकून लालसर होऊ द्या. त्यात नंतर हळद, कांदा-लसूण मसाला, तिखट घालून एकजीव करुन घ्या.
SPICY PEANUT CURRY
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त्यानंतर शेंदाण्याचं कुट आणि पाणी घाला. चवीनुसार मीठ टाकून उकळी येऊ द्या.
MARATHI FOOD
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एक उकळी आल्यानंतर त्यात आमसूल, गूळ घाला आणि पाच मिनिटं बारीक गॅसवर उकळी येऊ द्या.
TRADITIONAL MAHARASHTRIAN FOOD
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वरून कोथिंबीर घालून सर्व करा. भाकरीसोबत ही झणझणीत आमटी खमंग लागते.
HOMEMADE CURRY
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PCOD Diet
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