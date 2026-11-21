Aarti Badade
पालकामध्ये लोह, व्हिटॅमिन ए, सी, ई आणि अँटीऑक्सिडंट्स असल्यामुळे त्वचेच्या आरोग्यासाठी तो फायदेशीर ठरू शकतो.
Spinach Benefits for Skin
esakal
पालकातील लोह शरीराला आवश्यक पोषण देते, तर त्यातील घटक त्वचेच्या निरोगी कार्याला मदत करतात.
Spinach Benefits for Skin
Sakal
पालकामधील व्हिटॅमिन सी कोलेजन निर्मितीस हातभार लावते, ज्यामुळे त्वचेची लवचिकता टिकवण्यास मदत होते.
Spinach Benefits for Skin
Sakal
पालकातील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेच्या पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण देण्यास मदत करतात.
Spinach Benefits for Skin
esakal
पालकातील पोषक घटक आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील दाह नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात.
Spinach Benefits for Skin
पालकामध्ये पाण्याचे प्रमाण आणि व्हिटॅमिन ए असल्यामुळे त्वचेचे आरोग्य व नैसर्गिक ओलावा टिकवण्यास मदत होते.
Spinach Benefits for Skin
Sakal
पालकावर लिंबाचा रस पिळल्याने लोहाचे शोषण सुधारू शकते, मात्र मुतखड्याचा त्रास असणाऱ्यांनी ऑक्सलेटमुळे पालकाचे सेवन डॉक्टरांच्या सल्ल्याने करावे.
Spinach Benefits for Skin
Old Post Office photo
Sakal