'स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू' Instagram वर धुमाकूळ घालणाऱ्या गाण्याचा आवाज कुणाचा?

Sandip Kapde

ट्रेंडिंग

गेल्या काही दिवसांपासून हे गाणं इन्स्टाग्राम रील्सवर मोठ्या प्रमाणात ट्रेंड होत आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

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esakal

रील्स

अनेक सेलिब्रिटी आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स या गाण्यावर रील्स करताना दिसत आहेत.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

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esakal

ताल

गाण्याचा भन्नाट ताल आणि आकर्षक शब्दांमुळे ते सोशल मीडियावर लोकप्रिय ठरत आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

|

esakal

लोकप्रियता

अल्पावधीतच या गाण्याने इन्स्टाग्रामवर मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

|

esakal

सेलिब्रिटी

गाण्याच्या ट्रेंडमध्ये आता सेलिब्रिटींच्याही रील्सची भर पडत आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

|

esakal

इन्फ्लुएन्सर्स

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सकडून या गाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

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esakal

ऐश्वर्या-अविनाश

ऐश्वर्या-अविनाश यांच्या रीलनेही या ट्रेंडिंग गाण्याकडे चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

|

esakal

चाहते

ऐश्वर्या-अविनाश यांची रील पाहून चाहत्यांमध्येही या गाण्याची चर्चा रंगली आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

|

esakal

गायिका

‘स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू’ हे गाणं निशा गायकवाड यांनी गायलं आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

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esakal

संगीत

या गाण्याला आशिष शिंदे यांनी संगीत दिलं आहे.

Splendor Firavtoy Majha Janu Song Goes Viral on Instagram Reels

|

esakal

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esakal

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