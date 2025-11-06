बनावट QR कोड कसा ओळखाल? या टिप्स जाणून घ्या आणि वाचवा तुमचे पैसे!

Aarti Badade
आजकाल छोट्या-मोठ्या दुकानांनपासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र क्यूआर कोडचा (QR Code) वापर पेमेंट करण्यासाठी केला जातो.
तुम्हाला माहीत आहे का? पडताळणीशिवाय क्यूआर कोड स्कॅन करणे हे एक मोठी समस्या बनू शकते आणि फसवणूक करणारे तुमचे बँक खाते रिकामे करू शकतात.
पैसे भरल्यानंतर, दुकानातील ऑडिओ बॉक्समधून येणारा आवाज (Payment Confirmation Sound) नक्की ऐका. जर आवाज येत नसेल, तर सावध रहा.
तुम्हाला क्यूआर कोडवर विश्वास नसेल किंवा तो बनावट असल्याची शंका असेल, तर गुगल लेन्सने (Google Lens) स्कॅन करून एकदा नक्की चेक करा.
पेमेंट करताना स्क्रीनवर दिसणारे दुकानाचे किंवा मालकाचे नाव पडताळून पहा. जर नाव चुकीचे असेल, तर पैसे देऊ नका.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर तुम्हाला एखाद्या अनोळखी नंबरवरून पैसे मागणारा कॉल किंवा मेसेज आला, तर अजिबात प्रतिसाद देऊ नका.
अशा अनोळखी नंबरवरून फसवणुकीचा प्रयत्न झाल्यास, त्या नंबरची त्वरित तक्रार करा आणि डिजिटल फसवणूक टाळा!
