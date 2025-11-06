JioHotstar चे सबस्क्रिप्शन आता फक्त १ रुपयात काय आहे भन्नाट प्लॅन...

Sandeep Shirguppe

जिओ हॉटस्टार

कोट्यावधी लोकांचे लोकप्रिय OTT प्लॅटफॉर्म म्हणून Jio Hotstar ची ओळख आहे.

JioHotstar

|

esakal

भन्नाट ऑफर

Jio Hotstar ने सध्या एक भन्नाट ऑफर आणली आहे. मोबाईल, सुपर किंवा प्रीमियमसह कोणताही प्लॅन घेऊ शकता.

JioHotstar

|

esakal

१ रुपयात प्लॅन

भारतातील युजर्ससाठी हा प्लॅन मर्यादित असेल, JioHotstar अॅपवर १ रुपयांमध्ये आपल्याला सब्सक्राईब करता येणार आहे.

JioHotstar

|

esakal

३० दिवसांसाठी योजना

जिओ हॉटस्टारवर तुम्ही लॉगइन करून १ रुपयात ३० दिवसांसाठी ही योजना वापरू शकता.

JioHotstar

|

esakal

मोबाईल नंबरवर लॉग इन

पेमेंट करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या मोबाईल नंबरने लॉग इन करावे लागेल. जर तुम्ही पूर्णपणे नवीन युजर असाल तरच तुम्हाला ही योजना लागू असेल.

JioHotstar

|

esakal

पहिले युजर असाल तरच

आम्ही याची पुष्टी केली तर तुम्ही पहिल्यांदाच hotstar वापरत असाल तर ही तुमच्यासाठी स्कीम असेल.

JioHotstar

|

esakal

जिओची ऑफर

जर तुम्ही जिओची ही ऑफर आधी कधी वापरली असेल, तर तुम्हाला त्याचा फायदा पुन्हा मिळणार नाही.

JioHotstar

|

esakal

JioHotstar सबस्क्रिप्शन

१ रुपयात ३० दिवसांचे JioHotstar सबस्क्रिप्शन योजना घेऊन तुम्ही कायम स्वरुपी युजर होऊ शकता.

JioHotstar

|

esakal

