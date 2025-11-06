JioHotstar चे सबस्क्रिप्शन आता फक्त १ रुपयात काय आहे भन्नाट प्लॅन...

Sandeep Shirguppe
कोट्यावधी लोकांचे लोकप्रिय OTT प्लॅटफॉर्म म्हणून Jio Hotstar ची ओळख आहे.
Jio Hotstar ने सध्या एक भन्नाट ऑफर आणली आहे. मोबाईल, सुपर किंवा प्रीमियमसह कोणताही प्लॅन घेऊ शकता.
भारतातील युजर्ससाठी हा प्लॅन मर्यादित असेल, JioHotstar अॅपवर १ रुपयांमध्ये आपल्याला सब्सक्राईब करता येणार आहे.
जिओ हॉटस्टारवर तुम्ही लॉगइन करून १ रुपयात ३० दिवसांसाठी ही योजना वापरू शकता.
पेमेंट करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या मोबाईल नंबरने लॉग इन करावे लागेल. जर तुम्ही पूर्णपणे नवीन युजर असाल तरच तुम्हाला ही योजना लागू असेल.
आम्ही याची पुष्टी केली तर तुम्ही पहिल्यांदाच hotstar वापरत असाल तर ही तुमच्यासाठी स्कीम असेल.
जर तुम्ही जिओची ही ऑफर आधी कधी वापरली असेल, तर तुम्हाला त्याचा फायदा पुन्हा मिळणार नाही.
१ रुपयात ३० दिवसांचे JioHotstar सबस्क्रिप्शन योजना घेऊन तुम्ही कायम स्वरुपी युजर होऊ शकता.
