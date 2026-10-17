श्रीलंकेतही दसरा साजरा होतो का?

Shubham Banubakode
भारतात दसऱ्याला रामलीला सादर केली जाते. भगवान रामांच्या विजयाची आठवण म्हणून रावण, कुंभकर्ण आणि मेघनाद यांच्या पुतळ्यांचं दहन केलं जातं.
Sri Lanka Dussehra
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श्रीलंकेतही काही हिंदू दसरा साजरा करतात. मात्र, भारतात जसं रावणाचं दहन केलं जातं, तशी परंपरा तिथे सर्वसाधारणपणे दिसत नाही.
Sri Lanka Dussehra
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श्रीलंकेतील काही स्थानिक मान्यतांनुसार रावणाला प्राचीन लंकेचा शक्तिशाली राजा, पराक्रमी योद्धा आणि विद्वान म्हणून पाहिलं जातं.
Sri Lanka Dussehra
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श्रीलंकेत रावणाची मिरवणूक निघते. मात्र, ती दसऱ्याला नसून मार्च महिन्यात आयोजित केली जाते.
Sri Lanka Dussehra
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या मिरवणुकीला मेदिन महा पेराहेरा म्हणतात. यात रावणाची प्रतिमा हत्तीवर ठेवून मिरवणूक काढली जाते, अशी परंपरा आहे.
Sri Lanka Dussehra
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या आयोजनात सजवलेले हत्ती, पारंपरिक नृत्य आणि धार्मिक विधी पाहायला मिळतात.
Sri Lanka Dussehra
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श्रीलंकेत या कार्यक्रमाला धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे.
Sri Lanka Dussehra
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श्रीलंकेतील कोलंबोजवळच्या पन्निपिटिया भागातील श्री देव्रम विहार मंदिरातून ही मिरवणूक काढली जाते. दरवर्षी मार्चमध्ये या मिरवणुकीचं आयोजन होतं.
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