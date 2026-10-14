Stale Bhakri Benefits : शिळी भाकरी फेकून देण्याआधी 'हे' वाचा! सकाळी नाश्त्यात खाल्ल्यास आरोग्य अन् साखरेवर होतो मोठा परिणाम

बाळकृष्ण मधाळे
शिळी भाकरी केवळ पोट भरण्यासाठी नाही, तर योग्य पद्धतीने खाल्ल्यास ती पौष्टिक नाश्त्याचा पर्याय ठरू शकते. जाणून घ्या तिचे फायदे!
benefits of eating stale bhakri for breakfast
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भाकरीतील तंतुमय घटक रक्तातील साखरेचे नियंत्रण राखण्यास मदत करू शकतात. मात्र, शिळ्या भाकरीमुळे मधुमेह नियंत्रित होतो, असा ठोस पुरावा नाही.
benefits of eating stale bhakri for breakfast
esakal
भाकरीसोबत ताक घेतल्याने शरीराला द्रवपदार्थ मिळतात. मात्र, शिळी भाकरी शरीराचे तापमान नियंत्रित करते किंवा उष्माघात टाळते, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही.
benefits of eating stale bhakri for breakfast
esakal
उरलेली भाकरी योग्य प्रकारे साठवून पुन्हा गरम करून खाता येते. तुपासोबत भाजलेली भाकरी हा झटपट नाश्त्याचा पर्याय आहे.
benefits of eating stale bhakri for breakfast
esakal
भाकरीसोबत दही किंवा ताक घेतल्याने आहारात विविध पोषक घटकांचा समावेश होतो. मात्र, यामुळे रक्तदाब नियंत्रित होतो किंवा सोडियम-पोटॅशियम संतुलन सुधारते, याची खात्री नाही.
benefits of eating stale bhakri for breakfast
esakal
ज्वारी किंवा बाजरीच्या भाकरीत तंतुमय घटक असतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून ती पोट भरल्याची भावना टिकवण्यास मदत करू शकते.
benefits of eating stale bhakri for breakfast
esakal
भाकरी दुधात मऊ करून खाणे हा एक पर्याय आहे. मात्र, अतिरिक्त साखर किंवा गूळ घालताना प्रमाणाकडे लक्ष द्या.
benefits of eating stale bhakri for breakfast
esakal
शिळी म्हणजे अनेक दिवस जुनी भाकरी नव्हे. भाकरी योग्य प्रकारे साठवा. बुरशी, विचित्र वास किंवा खराब होण्याची चिन्हे दिसल्यास ती खाऊ नका.
benefits of eating stale bhakri for breakfast
esakal
भाकरी रात्रभर खोलीच्या तापमानावर ठेवण्याऐवजी लवकर थंड करून झाकलेल्या डब्यात फ्रिजमध्ये ठेवा. मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाबासाठी केवळ भाकरीवर अवलंबून राहू नका.
benefits of eating stale bhakri for breakfast
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Bajra Bhakri Benefits in Winter
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