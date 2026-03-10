जिमशिवायही फिटनेस शक्य! 'या' 6 सवयी ठेवतील तुम्हाला फिट

Anushka Tapshalkar
दररोज थोडा वेळ काढून साधे व्यायाम, चालणे किंवा योग केल्यास शरीर तंदुरुस्त ठेवणे सहज शक्य आहे.
sakal
पुश-अप्स, स्क्वॅट्स, लंजेस आणि प्लँकसारखे व्यायाम स्नायू मजबूत करतात आणि यासाठी कोणत्याही उपकरणांची गरज नसते.
push-ups
sakal
दररोज 30 मिनिटे चालणे किंवा हलके जॉगिंग केल्याने हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि कॅलरीजही बर्न होतात.
Jogging
sakal
झुंबा, बॉलिवूड किंवा फ्रीस्टाइल डान्स 20–30 मिनिटे केल्यास फुल-बॉडी कार्डिओ वर्कआउट होतो आणि मूडही फ्रेश राहतो.
Dance Exercises
sakal
पाण्याच्या बाटल्या, बॅग किंवा तांदळाच्या पिशव्या वापरून रेसिस्टन्स ट्रेनिंग करता येते.
Weight lifting at Home
sakal
दररोज 20 मिनिटे योग केल्याने लवचिकता वाढते, शरीर मजबूत होते आणि तणावही कमी होतो.
Yoga and Stretching at Home
sakal
लिफ्टऐवजी जिने वापरा, छोटी कामे सायकलने करा किंवा घरकाम जलद करा—या छोट्या सवयी फिटनेस वाढवतात.
Active Lifestyle
sakal
summer skincare for oily skin