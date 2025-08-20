तंदुरुस्त राहायचंय? अल्कोहोलच्या या परिणामांपासून सावध रहा!

Aarti Badade
फिटनेस राखणाऱ्यांमध्ये अल्कोहोलचे सेवन जास्त दिसते. पण ते खरंच सुरक्षित आहे का? जाणून घ्या या स्लाइड्समध्ये!
अल्कोहोल अँटीडायरेटिक हार्मोन्स रोखते → वारंवार लघवी → शरीरातील पाणी कमी → व्यायामादरम्यान डिहायड्रेशनचा धोका वाढतो.
चार टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेले पेय रिहायड्रेशन उशीर,रिकव्हरीची गती कमी,फिटनेसला धोका
महिला – आठवड्याला 2 लहान पेय
पुरुष – आठवड्याला 4 लहान पेय
यापेक्षा जास्त घेतल्यास हृदय, लिव्हर आणि प्रतिकारशक्तीला धोका.
व्यायामामुळे स्नायू मजबूत होतात, पण अल्कोहोल स्नायू-बांधणीची प्रक्रिया रोखते.
अमिनो ॲसिड शोषण कमी
स्नायूंची वाढ थांबते
अल्कोहोलमुळे झोपेची गुणवत्ता कमी होते.
थकवा वाढतो
भूक हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते
स्नायू रिकव्हरी अपुरी
कॅलरीजमुळे वजन वाढते
फॅट जास्त साठते
फिटनेस गोल साधणे अवघड होते
योग्य झोप
पुरेसा प्रोटिन्स
पुरेसे पाणी