पुरेशी झोप घेऊनही दिवसा सुस्ती येते? कारण काय असू शकतं?

Aarti Badade

रात्रभर झोपूनही दिवसा झोप येते?

पुरेशी झोप घेऊनही सतत थकवा आणि दिवसा झोप येत असेल, तर त्यामागे झोपेचा विकार किंवा इतर आरोग्य समस्या असू शकतात.

Feeling Sleepy

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हायपरसोम्नियाकडे दुर्लक्ष नको!

रात्री १० ते १२ तास झोपूनही दिवसा जागं राहणं कठीण होत असेल, तर हायपरसोम्निया हे एक संभाव्य कारण असू शकतं.

Feeling Sleepy

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स्लीप ॲप्नियामुळे झोपमोड होऊ शकते!

स्लीप ॲप्नियामध्ये झोपेत वारंवार श्वास थांबतो आणि सुरू होतो, त्यामुळे शांत व गाढ झोप मिळत नाही.

Feeling Sleepy

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Sakal

मधुमेहामुळेही सुस्ती जाणवू शकते!

रक्तातील साखरेची पातळी अनियंत्रित असल्यास सतत अशक्तपणा, थकवा आणि सुस्ती जाणवू शकते.

Feeling Sleepy

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मानसिक आरोग्याचाही परिणाम होतो!

नैराश्यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे झोपेच्या पद्धतीत बदल होऊन दिवसा अति झोप येऊ शकते.

Feeling Sleepy

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Sakal

ॲनिमियामुळे थकवा वाढू शकतो!

हिमोग्लोबिन किंवा लाल रक्तपेशी कमी असल्यास शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्याने थकवा आणि सुस्ती जाणवू शकते.

Feeling Sleepy

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Sakal

सतत झोप येत असेल तर कारण शोधा!

दिवसा वारंवार झोप येणे आणि थकवा जाणवत असल्यास स्वतःहून औषधं न घेता डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन योग्य तपासणी करून घ्या.

Feeling Sleepy

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