Budget 101: अजूनही बजेट समजणं कठीण वाटतंय? मग 'या' सोप्या टिप्स तुमच्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरतील

Anushka Tapshalkar

बजेट म्हणजे काय?

बजेटद्वारे सरकार संसदेला आणि देशाला पुढील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न, खर्च आणि कर्जाची माहिती देते.

What is Budget

जेट महत्त्वाचं का आहे?

कारण हा सर्व पैसा करदात्यांचा आहे. बजेटमधील निर्णयांचा थेट परिणाम प्रत्येक नागरिकावर होतो.

Importance of Budget

बजेटमध्ये काय असतं?

उत्पन्न (सरकार किती पैसा कमावणार), खर्च (कुठे आणि कसा खर्च होणार) आणि कर्ज (उत्पन्न-खर्चातील तूट भरून काढण्यासाठी).

What Does Budget Include

बजेट अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करतं?

कर धोरणं आणि खर्चाच्या प्राधान्यांमुळे रोजगार, महागाई आणि आर्थिक वाढ प्रभावित होते.

Impact of Budget on Economics

नागरिकांवर बजेटचा प्रभाव

कर, सार्वजनिक सेवा, आरोग्य, शिक्षण आणि एकूण आर्थिक स्थैर्य बजेटवर अवलंबून असतं.

Impact of Budget on Citizens

Fiscal Deficit म्हणजे काय?

सरकारला किती कर्ज घ्यावं लागेल हे दाखवणारा आकडा, जो देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं संकेत देतो.

What is Fiscal Deficit

बजेटमध्ये लक्ष ठेवायचे मुद्दे

कर महसूल, ग्रामीण भारत व लघुउद्योगांसाठीचा खर्च, अनुदानांची तरतूद.

Important Topics to Look After in Budget

Union Budget 2026: युनियन आणि स्टेट बजेट यामधील मुख्य फरक काय आहे?

Difference Between Union and State Budget

