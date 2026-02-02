Budget 101: अजूनही बजेट समजणं कठीण वाटतंय? मग 'या' सोप्या टिप्स तुमच्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरतील

Anushka Tapshalkar
बजेटद्वारे सरकार संसदेला आणि देशाला पुढील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न, खर्च आणि कर्जाची माहिती देते.
What is Budget
sakal
कारण हा सर्व पैसा करदात्यांचा आहे. बजेटमधील निर्णयांचा थेट परिणाम प्रत्येक नागरिकावर होतो.
Importance of Budget
sakal
उत्पन्न (सरकार किती पैसा कमावणार), खर्च (कुठे आणि कसा खर्च होणार) आणि कर्ज (उत्पन्न-खर्चातील तूट भरून काढण्यासाठी).
What Does Budget Include
sakal
कर धोरणं आणि खर्चाच्या प्राधान्यांमुळे रोजगार, महागाई आणि आर्थिक वाढ प्रभावित होते.
Impact of Budget on Economics
sakal
कर, सार्वजनिक सेवा, आरोग्य, शिक्षण आणि एकूण आर्थिक स्थैर्य बजेटवर अवलंबून असतं.
Impact of Budget on Citizens
sakal
सरकारला किती कर्ज घ्यावं लागेल हे दाखवणारा आकडा, जो देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं संकेत देतो.
What is Fiscal Deficit
sakal
कर महसूल, ग्रामीण भारत व लघुउद्योगांसाठीचा खर्च, अनुदानांची तरतूद.
Important Topics to Look After in Budget
sakal
Difference Between Union and State Budget
sakal