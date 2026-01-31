Union Budget 2026: युनियन आणि स्टेट बजेट यामधील मुख्य फरक काय आहे?

Anushka Tapshalkar
युनियन बजेट संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार तयार करतं.
स्टेट बजेट हे प्रत्येक राज्य सरकार त्यांच्या राज्यासाठी तयार करतं.
केंद्रीय अर्थसंकल्प भारतीय संविधानाच्या कलम 112 नुसार, तर राज्य अर्थसंकल्प कलम 202 नुसार सादर होतो.
इन्कम टॅक्स, कस्टम ड्युटी, एक्साईज आणि जीएसटीमधील केंद्राचा वाटा.
राज्याचा जीएसटी वाटा, मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता कर आणि इतर नॉन-टॅक्स उत्पन्न.
केंद्रीय बजेटमध्ये संरक्षण, रेल्वे, राष्ट्रीय योजना आणि मोठे प्रकल्प असतात.
केंद्रीय बजेट संसदेत, तर राज्य बजेट राज्य विधिमंडळात सादर केलं जातं.
