ॲसिडिटी समजून पोटदुखीकडे दुर्लक्ष करू नका! 'ही' कारणंही असू शकतात जबाबदार

Apurva Kulkarni

अपचन

पोटदुखी ही अॅसिडिटी, गॅस, अपचन यासारख्या समस्यामुळे होऊ शकते.

अल्सर

पोटाच्या आतड्यात जखम किंवा अल्सर असल्यास पोटदुखी होऊ शकते

मानसिक ताण

मानसिक ताण किंवा चिंता असल्यास त्याचा परिणाम तुमच्या पचनक्रियेवर होऊ शकतो, त्यामुळे पोटदुखीचा त्रास होतो.

पित्ताशयाचे खडे

जर तुमच्या शरीरात पित्ताशयाचे खडे असल्यास पोटच्या वरच्या उजव्या साईडने त्रास होऊ शकतो.

अपेंडिक्सला सूज

अपेंडिक्सला सूज आल्याने सुद्धा तुमच्या पोटात तीव्र वेदना होऊ शकतात.

पोट साफ होण्यास अडचणी

तुमच्या पचनसंस्थेत काही समस्या असल्यास तसंच पोटात पेटके आणि शौचाला जाण्याच्या समस्या असल्यावर सुद्धा पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो.

बॅक्टेरिया

व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल संसर्गामुळे उलटी आणि पोटदुखीचा त्रास होण्याची शक्यता असते.

डिस्क्लेमर

ही फक्त सामान्य माहिती आहे, सकाळ समुह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही.

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