UPI पेमेंट फेल गेलं आणि पैसे सुद्धा कट झाले तर काय करावं? 'या' स्टेप्स फॉलो करा

Apurva Kulkarni
कधी-कधी ऑनलाइन पेमेंट करताना पैसे तर कट होतात आणि पेमेंट फेल दाखवतं परंतु अशा वेळी काय करावं जाणून घ्या.
money debited UPI,
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जर तुमचं पहिलं पेमेंट फेल गेलं तर घाईनं दुसरं पेमेंट करु नका. किमान एक तास तरी वाट बघा. एनपीसीआयच्या नियमांनुसार १ तासाच्या आत पैसे रिव्हर्स होतात.
UPI failed transaction refund,
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जर तुमचे पैसे कट झाले आणि पेमेंट सुद्धा झालं नाही तर यूपीआय अॅपमध्ये UDIR नावाचं फिचर आहे. त्यातील Transaction History मध्ये जा
UPI payment failure,
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तिथं fail Transaction वर क्लिक करून check status किंवा Raise Issue पर्यायावर क्लिक करा.
money deducted but payment failed
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त्यामुळे तुमचं पेमेंट फेल गेल्याची तक्रार जाईल आणि तुम्हाला त्वरित रिफंड मिळू शकतो.
UPI transaction status check
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जर तुम्हाला अॅप मधून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसेल तर UPI कस्टमर केअरला कॉल करून माहिती देऊ शकतात.
how to get UPI refund
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माहितीनुसार बँकेने जर ठरविक वेळेत पैसे परत दिले नाही तर बँकेला दररोज १०० रुपये नुकसान भरपाई ग्राहकांना द्यावी लागते.
UPI complaint process
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Indian Railways FTQ
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