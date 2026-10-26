UPI पेमेंट फेल गेलं आणि पैसे सुद्धा कट झाले तर काय करावं? 'या' स्टेप्स फॉलो करा

Apurva Kulkarni

ऑनलाइन पेमेंट

कधी-कधी ऑनलाइन पेमेंट करताना पैसे तर कट होतात आणि पेमेंट फेल दाखवतं परंतु अशा वेळी काय करावं जाणून घ्या.

money debited UPI,

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१ तास वाट बघा

जर तुमचं पहिलं पेमेंट फेल गेलं तर घाईनं दुसरं पेमेंट करु नका. किमान एक तास तरी वाट बघा. एनपीसीआयच्या नियमांनुसार १ तासाच्या आत पैसे रिव्हर्स होतात.

UPI failed transaction refund,

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UDIR फिचर

जर तुमचे पैसे कट झाले आणि पेमेंट सुद्धा झालं नाही तर यूपीआय अॅपमध्ये UDIR नावाचं फिचर आहे. त्यातील Transaction History मध्ये जा

UPI payment failure,

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Raise Issue

तिथं fail Transaction वर क्लिक करून check status किंवा Raise Issue पर्यायावर क्लिक करा.

money deducted but payment failed

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रिफंड मिळू शकतो

त्यामुळे तुमचं पेमेंट फेल गेल्याची तक्रार जाईल आणि तुम्हाला त्वरित रिफंड मिळू शकतो.

UPI transaction status check

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UPI कस्टमर केअर

जर तुम्हाला अॅप मधून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसेल तर UPI कस्टमर केअरला कॉल करून माहिती देऊ शकतात.

how to get UPI refund

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भरपाई ग्राहकांना मिळू शकते

माहितीनुसार बँकेने जर ठरविक वेळेत पैसे परत दिले नाही तर बँकेला दररोज १०० रुपये नुकसान भरपाई ग्राहकांना द्यावी लागते.

UPI complaint process

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Indian Railways FTQ

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