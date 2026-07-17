जात्यावरच्या पिठाचे फायदे कोणते? गिरणीच्या पिठामुळे काय नुकसान होतंय?

संतोष कानडे

नैसर्गिक गुणधर्म

पूर्वी घरातल्या जात्यावर दळलेले पीठ कमी वेगाने दळले जात असल्याने त्यातील नैसर्गिक गुणधर्म अधिक प्रमाणात टिकून राहत असल्याचे मानले जाते.

उष्णता

जात्यावर दळताना उष्णता कमी निर्माण होत असल्याने काही उष्णतेला संवेदनशील पोषक घटकांचे नुकसान तुलनेने कमी होऊ शकते.

धान्य

जुन्या काळी गव्हाचे संपूर्ण धान्य कोंड्यासह दळले जात असल्यामुळे पिठात फायबरचे प्रमाण जास्त असे.

पचनास मदत

त्यामुळे पचनास मदत होणे, जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटणे आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होत असे.

बारीक पीठ

आज अनेक व्यावसायिक गिरण्यांमध्ये ग्राहकाच्या मागणीनुसार बारीक पीठ दळले जाते; काही ठिकाणी कोंडा वेगळा केल्याने फायबरचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

गुणवत्तेत फरक

आधुनिक गिरण्या जलद गतीने दळत असल्यामुळे पीठ पटकन तयार होते, मात्र दळण्याच्या पद्धतीनुसार गुणवत्तेत फरक पडू शकतो.

पिठाची चव

जात्यावर दळलेल्या पिठाची चव, सुगंध आणि पोत वेगळी असल्याचे अनेक ज्येष्ठ नागरिक सांगतात.

ताजे

पूर्वीचे पीठ बहुतेक वेळा ताजे दळून लगेच वापरले जात असे, त्यामुळे ते दीर्घकाळ साठवण्याची गरज कमी असे.

कोंड्यासह दळलेले पीठ

आजही संपूर्ण धान्याचे, कोंड्यासह दळलेले ताजे पीठ हे अधिक पौष्टिक मानले जाते, मग ते जात्यावर दळलेले असो किंवा आधुनिक गिरणीत.

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