१ महिना गव्हाची पोळी खाल्ली नाही तर काय होईल?

Monika Shinde
अनेक लोक आरोग्यासाठी गव्हाची पोळी टाळतात. पण याचा शरीरावर नेमका काय परिणाम होतो, ते जाणून घेऊया.
गव्हामध्ये ग्लूटेन असते. काही लोकांना ते पचायला जड जाते. गहू टाळल्याने शरीर हलके वाटू शकते आणि अस्वस्थता कमी होऊ शकते.
गव्हाची पोळी न खाल्ल्याने काही लोकांमध्ये रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राहण्यास मदत होऊ शकते, विशेषतः आहार संतुलित असेल तर.
१ महिना गव्हाची पोळी बंद केल्यास पचन सुधारू शकते. गॅसेस, फुगणे आणि अपचन यांसारख्या समस्या काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात.
गहू कमी केल्यास कॅलरीजचे प्रमाण घटू शकते. योग्य आहार आणि हालचाल असल्यास वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
काही लोकांना शरीरात अधिक ऊर्जा जाणवते. जडपणा कमी होतो आणि दिवसभर फ्रेश वाटे.
फक्त गहू टाळणे पुरेसे नाही. पुरेसे पाणी, भाज्या, डाळी आणि इतर पोषक घटक आहारात असणे आवश्यक आहे.
गव्हाऐवजी ज्वारी, बाजरी, नाचणी किंवा मिक्स पिठाची पोळी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. कोणताही बदल करताना संतुलन ठेवा.
