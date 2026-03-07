रोज 5 कप चहा पिताय? शरीरावर होतील 'हे' भयंकर परिणाम!

Aarti Badade

चहाचे व्यसन की आवड?

चहा प्रत्येकालाच आवडतो, पण दिवसातून वारंवार चहा पिण्याची सवय तुम्हाला संकटात टाकू शकते. प्रमाणाबाहेर चहा पिणे आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.

कॅफीनची मर्यादा ओळखा

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, दिवसभरात शरीरात २०० ते ३०० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त कॅफीन जाता कामा नये. जर तुम्ही ५-६ कप चहा घेत असाल, तर तुम्ही ही मर्यादा ओलांडत आहात.

झोपेवर होतो गंभीर परिणाम

चहामधील कॅफीनमुळे मेंदू उत्तेजित होतो. जास्त चहा पिल्याने निद्रानाश (Insomnia) म्हणजेच झोप न लागण्याची समस्या निर्माण होते आणि मानसिक थकवा वाढतो.

हृदयाची धडधड वाढणे

अति चहामुळे हृदयाचे ठोके अनियंत्रित होऊ शकतात. कॅफीनच्या अतिसेवनाने अस्वस्थता वाटणे आणि हृदयाची धडधड वाढणे (Palpitations) असे त्रास उद्भवतात.

ॲसिडिटी आणि पोटाचे विकार

रिकाम्या पोटी किंवा जास्त चहा पिल्यामुळे पोटात जळजळ, ॲसिडिटी आणि पचन बिघडण्याच्या समस्या निर्माण होतात.

ॲनेमिया

यामुळे शरीरातील लोहाचे (Iron) शोषण कमी होऊन 'ॲनेमिया'चा धोका वाढतो.

किती चहा पिणे सुरक्षित?

ताजेतवाने वाटण्यासाठी दिवसातून १ ते २ कप चहा पुरेसा आहे. आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी चहाचे प्रमाण मर्यादित ठेवा आणि स्वतःला फिट ठेवा.

