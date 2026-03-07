रोज 5 कप चहा पिताय? शरीरावर होतील 'हे' भयंकर परिणाम!

Aarti Badade
चहा प्रत्येकालाच आवडतो, पण दिवसातून वारंवार चहा पिण्याची सवय तुम्हाला संकटात टाकू शकते. प्रमाणाबाहेर चहा पिणे आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.
Tea Side Effects
Sakal
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, दिवसभरात शरीरात २०० ते ३०० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त कॅफीन जाता कामा नये. जर तुम्ही ५-६ कप चहा घेत असाल, तर तुम्ही ही मर्यादा ओलांडत आहात.
Tea Side Effects
sakal
चहामधील कॅफीनमुळे मेंदू उत्तेजित होतो. जास्त चहा पिल्याने निद्रानाश (Insomnia) म्हणजेच झोप न लागण्याची समस्या निर्माण होते आणि मानसिक थकवा वाढतो.
Tea Side Effects
Sakal
अति चहामुळे हृदयाचे ठोके अनियंत्रित होऊ शकतात. कॅफीनच्या अतिसेवनाने अस्वस्थता वाटणे आणि हृदयाची धडधड वाढणे (Palpitations) असे त्रास उद्भवतात.
Tea Side Effects
Sakal
रिकाम्या पोटी किंवा जास्त चहा पिल्यामुळे पोटात जळजळ, ॲसिडिटी आणि पचन बिघडण्याच्या समस्या निर्माण होतात.
Tea Side Effects
Sakal
यामुळे शरीरातील लोहाचे (Iron) शोषण कमी होऊन 'ॲनेमिया'चा धोका वाढतो.
Tea Side Effects
Sakal
ताजेतवाने वाटण्यासाठी दिवसातून १ ते २ कप चहा पुरेसा आहे. आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी चहाचे प्रमाण मर्यादित ठेवा आणि स्वतःला फिट ठेवा.
Tea Side Effects
Sakal
Appendix symptoms
Sakal