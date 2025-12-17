वारंवार स्किनकेअर प्रॉडक्ट्स बदलणं ठरू शकतं धोकादायक! जाणून घ्या 5 मोठे धोके

Aarti Badade

वारंवार बदल करणे टाळा

अनेकांना नवीन उत्पादने वापरण्याची हौस असते. पण सतत स्किन रूटीन बदलल्याने त्वचेचा नैसर्गिक संरक्षक थर (Skin Barrier) खराब होऊ शकतो.

त्वचेचे नुकसान

त्वचेचा नैसर्गिक थर कमजोर झाल्यामुळे त्वचा अतिशय संवेदनशील बनते. यामुळे जळजळ, लालसरपणा आणि खाज येण्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

मुरुम आणि पुरळ

नवीन उत्पादनांमधील घटकांशी त्वचेचे जुळवून घेणे कठीण होते. वारंवार बदल केल्याने छिद्रे बंद होऊन किंवा रिॲक्शन म्हणून मुरुमे (Acne) येऊ शकतात.

कोरडेपणा आणि खाज

सततच्या बदलांमुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेल कमी होते. परिणामी त्वचा कोरडी आणि निस्तेज पडते, ज्यामुळे एक्झिमा किंवा डर्माटायटीसचा धोका वाढतो.

वेळ द्या (३ ते ६ आठवडे)

कोणतेही नवीन उत्पादन वापरल्यानंतर त्याचे रिझल्ट दिसण्यासाठी त्वचेला किमान ३ ते ६ आठवड्यांचा वेळ द्यावा लागतो. घाईत उत्पादन बदलणे चुकीचे आहे.

काय करावे? (तज्ज्ञांचा सल्ला)

एकावेळी एकच नवीन उत्पादन वापरा. क्लीन्सर, मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन यांसारख्या मूलभूत गोष्टींवर अधिक लक्ष केंद्रित करा. ऋतूनुसार हळूवारपणे बदल करा.

डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा

जर तुमच्या त्वचेवर सतत समस्या येत असतील किंवा जळजळ थांबत नसेल, तर स्वतः प्रयोग करण्याऐवजी त्वरित त्वचारोगतज्ज्ञांचा (Dermatologist) सल्ला घ्या.

