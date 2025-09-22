केसांना टक्कल पडण्यापासून वाचवायचंय? झोपताना 'या' चुका टाळा!

Aarti Badade
दिवसभर केसांची काळजी घेतो, पण रात्री झोपताना काय करावं, हे तुम्हाला माहीत आहे का? एका चुकीमुळे हेअरफॉल वाढतो!
रात्री केस बांधल्याने ते गुंताळत नाहीत आणि सकाळी मोकळे आणि मऊ राहतात. यामुळे केसांचे तुटणेही कमी होते.
खूप घट्ट केस बांधल्यास केसांवर ताण येतो, ज्यामुळे केस गळू शकतात. तसेच, घट्ट बांधणीमुळे केसांना नैसर्गिक तेल मिळत नाही आणि ते कोरडे होतात.
केस मोकळे सोडल्याने केसांवर ताण येत नाही, पण त्यामुळे ते जास्त गुंततात आणि तुटण्याची शक्यता वाढते.
तुमच्या केसांच्या प्रकारानुसार निर्णय घ्या. जर केस खूप गुंतत असतील, तर सैल वेणी किंवा हलका अंबाडा बांधणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
केसांचे तुटणे कमी करण्यासाठी सिल्क किंवा साटनचा पिलोकेस वापरा. यामुळे केसांचे घर्षण कमी होते.
केस कोरडे ठेवा: ओले केस बांधू नका.
पोषण द्या: झोपण्यापूर्वी केसांना तेल किंवा मास्क लावा.
ट्रिमिंग करा: स्प्लिट एंड्स कमी करण्यासाठी केसांचे नियमित ट्रिमिंग करा.
