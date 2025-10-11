केसांच्या वाढीसाठी कांद्याचा रस का आहे नंबर 1 घरगुती उपाय?

Aarti Badade
केस गळणे, कोंडा किंवा वाढ खुंटणे या समस्यांवर कांद्याचा रस (Onion Juice) एक उत्तम घरगुती उपाय आहे. यात असलेले सल्फर आणि अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म केसांना अनेक फायदे देतात.
Onion Juice for Hair Growth
Sakal
कांद्याच्या रसात सल्फर असल्याने कोलेजनचे उत्पादन वाढते. हा रस केसांच्या कूपांना रक्तपुरवठा वाढवतो, ज्यामुळे केसांची वाढ सुधारते.
कांद्यामध्ये असलेले सल्फर (Sulphur) केसांचे प्रोटीन मजबूत करते. यामुळे केसांचे तुटणे थांबते आणि केस गळण्याची समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होते.
कांद्याच्या रसात अँटीमायक्रोबियल (Anti-Microbial) आणि अँटीफंगल गुणधर्म असतात. हे गुणधर्म टाळूतील कोंड्याच्या संसर्गाशी लढण्यास मदत करतात.
कांद्याच्या रसात अनेक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. हे घटक केसांच्या रोमांना पोषण देतात आणि त्यांना मजबूत व निरोगी ठेवतात.
कांद्याचा रस टाळूतील रक्ताभिसरण वाढवतो. यामुळे टाळू निरोगी राहते, ज्यामुळे केसांच्या आरोग्यात सुधारणा होते.
काळजी घ्या: कांद्याच्या रसाने जळजळ होऊ शकते, म्हणून वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट (Patch Test) करा. वेळेची मर्यादा: रस जास्त वेळ ठेवू नका. आंघोळ करण्यापूर्वी ३० मिनिटे लावून ठेवणे पुरेसे आहे.
