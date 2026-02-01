केस गळतीला ब्रेक! टक्कल पडण्याआधीच करा ‘ही’ 5 योगासने

Aarti Badade

केस गळती आणि योगासन

बदलती जीवनशैली, प्रदूषण आणि तणावामुळे केस गळतीची समस्या वाढली आहे. महागड्या उत्पादनांऐवजी योगासनांच्या मदतीने तुम्ही केसांचे आरोग्य नैसर्गिकरित्या सुधारू शकता.

अधोमुख श्वानासन

हे आसन करताना डोके खाली वाकवल्यामुळे डोक्याच्या दिशेने रक्तप्रवाह वाढतो. यामुळे केसांच्या मुळांना पुरेसे पोषण मिळते आणि केस गळणे थांबते.

शीर्षासन

याला 'आसनांचा राजा' म्हटले जाते. डोक्यावर शरीराचा भार पेलल्यामुळे स्कॅल्पमधील रक्तभिसरण वेगवान होते. हे आसन नेहमी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच करावे.

भुजंगासन

तणाव हे केस गळतीचे मुख्य कारण आहे. भुजंगासनामुळे शरीरातील ताण कमी होतो आणि हार्मोन्सचे संतुलन राखले जाते, ज्यामुळे केसांचे आरोग्य सुधारते.

उत्तानासन

उत्तानासनामुळे मेंदूपर्यंत ऑक्सिजन आणि पोषकतत्वे सहज पोहोचतात. जर तुमचा स्कॅल्प ड्राय असेल किंवा केस कमजोर असतील, तर हे आसन दररोज सकाळी नक्की करा.

वज्रासन आणि प्राणायाम

वज्रासनाने पचनशक्ती सुधारते आणि प्राणायामाने मानसिक शांतता लाभते. पचन नीट असेल तर अन्नातील पोषकतत्वे केसांपर्यंत पोहोचतात आणि केस मजबूत होतात.

कधी दिसणार रिझल्ट?

योगासनांचा परिणाम लगेच दिसून येत नाही. नियमितपणे किमान १ ते २ महिने या आसनांचा सराव केल्यास तुम्हाला केसांच्या वाढीमध्ये सकारात्मक फरक जाणवेल.

केस

योगासोबतच संतुलित आहार घ्या आणि रासायनिक शॅम्पूचा वापर टाळा. निरोगी मन आणि योगासने हीच घनदाट केसांची गुरुकिल्ली आहे!

