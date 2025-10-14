केसगळतीवर रामबाण उपाय! मेथी बियांचा या पद्धतीने बनवा हेअर मास्क

Aarti Badade
मेथीचे दाणे (Fenugreek Seeds) केसांसाठी खूप फायदेशीर आहेत. ते केसांची वाढ उत्तेजित करतात, मुळे मजबूत करतात आणि केसांना नैसर्गिक चमक देतात.
मेथीचा हेअर मास्क तयार करण्यासाठी, मेथीचे दाणे एका वाटीत घेऊन ते रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा.
सकाळी भिजवलेले मेथीचे दाणे मिक्सरमध्ये काढून त्याची घट्ट आणि गुळगुळीत पेस्ट तयार करा. वाटताना आवश्यक असल्यास थोडे पाणी वापरा.
तुम्ही पेस्टमध्ये नारळाचे तेल (Coconut Oil) किंवा दही (Curd) मिसळू शकता. यामुळे केस हायड्रेटेड राहतील आणि त्यांना अतिरिक्त पोषण मिळेल.
तयार झालेली मेथीची पेस्ट केसांच्या मुळांवर (टाळूवर) आणि संपूर्ण केसांवर लावा. हलक्या हातांनी मसाज करा, जेणेकरून पेस्ट मुळांपर्यंत पोहोचेल.
हा हेअर मास्क केसांवर सुमारे एक तास राहू द्या. नंतर साध्या पाण्याने किंवा सौम्य शॅम्पूने (Mild Shampoo) केस स्वच्छ धुऊन टाका.
केसांची वाढ उत्तेजित होते,केस जाड आणि चमकदार दिसतात,केसांची मुळे मजबूत होतात.,टाळूचे आरोग्य सुधारते.
