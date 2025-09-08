डोक्यात सतत नकारात्मक विचार येतात? मग सकारात्मक विचारांसाठी अवलंबा हे ४ प्रभावी उपाय

Anushka Tapshalkar

नकारात्मक विचार

बहुतांश वेळी तिन्ही सांजेनंतर जेव्हा आपलं मन कमकुवत असतं, तेव्हा स्वतःबद्दल संशय येणारे किंवा नकारात्मक विचार मनात येऊ लागतात.

Negative Thoughts

लहान अडथळ्यांना मोठं रूप

मात्र या नकारात्मक विचारांकडे दुर्लक्ष केल्यास मानसिक गोंधळ उडतो, आपली ऊर्जा वाया जाते आणि परिणामी लहान अडथळे मोठे होतात.

Negative Thoughts Create a Cluster in Mind

कायमस्वरूपी नसतात

पण वास्तविक पाहता नकारात्मक विचार जास्त काळ टिकत नाहीत. हे विचार कायमस्वरूपी नसल्यामुळे पुढील उपाय फायदेशीर ठरतात.

Negative thoughts are Permanant

विचार कागदावर उतरवा

कोणत्याही प्रकारचा ताण असेल, तर तो कागदावर उतरवल्याने मन मोकळं होतं. तसेच लिहून काढलेले विचार पुन्हा वाचल्यास अधिक स्पष्टता मिळते आणि डोक्यातील गोंधळ कमी होतो.

Note Down the Thoughts

एखाद्या समस्येशिवाय असलेल्या आयुष्याची कल्पना करा

डोक्यात सतत नकारात्मक विचार येत असतील, तर काही वेळासाठी डोळे मिटून समस्यांशिवाय आयुष्य कसं असेल याची कल्पना करा. यामुळे मन आणि शरीर दोन्ही हलकं होतं. आयुष्याकडे बघण्याच्या नवीन दृष्टिकोन मिळतो.

Think of a Problem Free Life

समस्येकडून शक्यतेकडे वळा

एखाद्या गोष्टीची चिंता करत बसण्यापेक्षा, त्यातून बाहेर पडण्याच्या शक्यतांकडे लक्ष केंद्रित करा. प्रॉब्लेम फ्री आयुष्यासाठी एक छोटा सकारात्मक पाऊल उचललं आणि समस्या सोडवण्याकडे व कृतीकडे लक्ष दिलं, तर नकारात्मक विचार हळूहळू कमी होतात.

Focus on Possibilities

मानसिक आरोग्यासाठी नवीन सवयी लावा

नकारात्मक विचार डोक्यात येतच राहतील, पण त्यासाठी मनाला काही नवीन सवयी लावल्यास नकारात्मक विचारांना वेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली जाते. यामुळे मन हलकं होतं आणि नकारात्मकतेचा परिणाम कमी करून स्थिरता वाढते.

Build Healthym Habits for Mind

