गुगल वापरताना सावधान! या 'गोष्टी सर्च केल्यास होऊ शकते थेट जेल

गुगलवर सर्चिंगची मर्यादा

गुगलकडे तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर असले तरी, भारतात काही गोष्टी अशा आहेत ज्या तुम्ही बिनधास्त सर्च करू शकत नाही.

कायद्याचे उल्लंघन

भारतात काही विषय गुगलवर सर्च केल्यास तो कायदेशीर गुन्हा ठरतो आणि त्यासाठी तुम्हाला जेलची हवा खावी लागू शकते.

बॉम्ब बनवण्याची पद्धत

बॉम्ब (Bomb) बनवण्याची पद्धत गुगलवर सर्च करणे हा गंभीर गुन्हा आहे, कारण तपास यंत्रणा (Intelligence Agencies) अशा कीवर्डवर तीक्ष्ण नजर ठेवून असतात.

हॅकिंग आणि ट्युटोरियल

हॅकिंग (Hacking) किंवा त्यासंबंधी कोणतेही ट्युटोरियल वा सॉफ्टवेअर सर्च केल्यास पकडले जाण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे तुम्हाला तुरुंगवास होऊ शकतो.

गर्भपात आणि आक्षेपार्ह कंटेंट

गर्भपात (Abortion) किंवा लहान मुलांशी संबंधित कोणताही अश्लील कंटेंट (Child Pornography) शोधण्याची चूक करू नका.

कठोर कायदा

बालकांसंबंधित आक्षेपार्ह बाबींशी निपटण्यासाठी देशात अत्यंत कठोर कायदे आहेत, त्यामुळे या विषयांवर सर्चिंग पूर्णपणे टाळावे.

गंभीर परिणाम

यापैकी कोणत्याही गोष्टी सर्च करण्यापासून दूर रहा, अन्यथा तुमच्यावर गंभीर कायदेशीर कारवाई होऊन तुम्हाला तुरुंगाची हवा खावी लागू शकते.

