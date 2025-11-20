हिवाळ्यात केस तुटणे बंद! रात्रीची हेयरकेअर रूटीन ठरेल गेमचेंजर

Aarti Badade
हिवाळ्यात केस लवकर कोरडे होतात आणि तुटतात. रात्री झोपण्यापूर्वी योग्य काळजी घेतल्यास (Night Routine) हे नुकसान टाळता येते.
Winter Hair Care Night Routine
Sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी टाळूपासून टोकांपर्यंत कोमट तेल (उदा. नारळ/बदाम) लावा. हलका मसाज करा आणि रात्रभर राहू द्या.
Winter Hair Care Night Routine
Sakal
तेल लावल्यानंतर किंवा केस धुतल्यानंतर लीव्ह-इन कंडिशनर (Leave-in Conditioner) लावा. यामुळे केसांमध्ये ओलावा (Moisture) टिकून राहतो.
Winter Hair Care Night Routine
Sakal
रेशमी (Silk) किंवा सॅटिनच्या उशीवर झोपा. यामुळे केस उशीवर घासले जात नाहीत आणि नैसर्गिक ओलावा टिकून राहतो.
Winter Hair Care Night Routine
Sakal
केस सैल बांधून ठेवा किंवा वेणी (Braid) घाला. यामुळे ते गुंताणार नाहीत आणि रात्री तुटण्याचा धोका कमी होतो.
Winter Hair Care Night Routine
Sakal
रात्री केस धुतले असल्यास, ते पूर्णपणे कोरडे असल्याची खात्री करा. थंड हवामानामुळे ओले केस लवकर तुटतात.
Winter Hair Care Night Routine
Sakal
पुरेसे पाणी पिऊन हायड्रेटेड रहा आणि आठवड्यातून एकदा डीप कंडिशनिंग मास्क (Deep Conditioning Mask) अवश्य लावा.
Winter Hair Care Night Routine
Sakal
Winter Skincare
Sakal