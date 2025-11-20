हिवाळ्यात केस तुटणे बंद! रात्रीची हेयरकेअर रूटीन ठरेल गेमचेंजर

हिवाळ्यात केसांचे संरक्षण

हिवाळ्यात केस लवकर कोरडे होतात आणि तुटतात. रात्री झोपण्यापूर्वी योग्य काळजी घेतल्यास (Night Routine) हे नुकसान टाळता येते.

केसांना तेल लावा

रात्री झोपण्यापूर्वी टाळूपासून टोकांपर्यंत कोमट तेल (उदा. नारळ/बदाम) लावा. हलका मसाज करा आणि रात्रभर राहू द्या.

ओलावा टिकवून ठेवा

तेल लावल्यानंतर किंवा केस धुतल्यानंतर लीव्ह-इन कंडिशनर (Leave-in Conditioner) लावा. यामुळे केसांमध्ये ओलावा (Moisture) टिकून राहतो.

रेशमी उशी/स्कार्फ

रेशमी (Silk) किंवा सॅटिनच्या उशीवर झोपा. यामुळे केस उशीवर घासले जात नाहीत आणि नैसर्गिक ओलावा टिकून राहतो.

केस बांधून ठेवा

केस सैल बांधून ठेवा किंवा वेणी (Braid) घाला. यामुळे ते गुंताणार नाहीत आणि रात्री तुटण्याचा धोका कमी होतो.

केस पूर्ण कोरडे करा

रात्री केस धुतले असल्यास, ते पूर्णपणे कोरडे असल्याची खात्री करा. थंड हवामानामुळे ओले केस लवकर तुटतात.

अतिरिक्त टिप्स

पुरेसे पाणी पिऊन हायड्रेटेड रहा आणि आठवड्यातून एकदा डीप कंडिशनिंग मास्क (Deep Conditioning Mask) अवश्य लावा.

