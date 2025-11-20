कोरडेपणाला करा रामराम! या 3 स्टेपने हिवाळ्यात त्वचा बनेल ग्लोइंग!

Aarti Badade

हिवाळी त्वचा काळजी

थंडीमध्ये त्वचा कोरडी पडते आणि तिचे नुकसान होते. यापासून वाचण्यासाठी ही ३-स्टेपची सोपी त्वचा काळजी दिनचर्या (Skin Care Routine) वापरा.

Winter Skincare

पायरी १: सौम्य क्लीन्झिंग

सकाळ आणि संध्याकाळ, चेहऱ्यावरील घाण आणि तेल काढण्यासाठी सौम्य, हायड्रेटिंग क्लीन्सरचा वापर करा.

Winter Skincare

क्लीन्झरची निवड

कडक साबणांमुळे त्वचा आणखी कोरडी होते. त्यामुळे जेल-आधारित किंवा हायड्रेटिंग क्लीन्सर निवडणे उत्तम आहे.

Winter Skincare

पायरी २: हायड्रेटिंग उपाय

चेहरा धुतल्यानंतर त्वचेची आर्द्रता टिकवून ठेवण्यासाठी लगेच हायड्रेटिंग सीरम (Hydrating Serum) लावा.

Winter Skincare

महत्त्वाचे घटक

हायलूरोनिक ऍसिड (Hyaluronic Acid) किंवा ग्लिसरीन (Glycerin) यांसारखे घटक असलेले सीरम त्वचेसाठी जास्त फायदेशीर ठरतात.

Winter Skincare

पायरी ३: मॉइश्चरायझिंग

त्वचेला दीर्घकाळ आर्द्रता देण्यासाठी आणि मॉइश्चर सील करण्यासाठी समृद्ध मॉइश्चरायझर (Moisturizer) वापरा.

Winter Skincare

कोरड्या त्वचेसाठी

शिया बटर (Shea Butter) किंवा इतर नैसर्गिक तेले असलेले मॉइश्चरायझर अति कोरड्या त्वचेसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतात.

Winter Skincare

