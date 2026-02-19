Strawberry Benefits : 'स्ट्रॉबेरी' खाण्याचे फायदे काय अन् दिवसभरातून किती खाव्यात?

Mayur Ratnaparkhe
भारतामध्ये स्ट्रॉबेरीचा हंगाम
नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान स्ट्रॉबेरी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतात.
दिवसांतून ४ ते ८ स्ट्रॉबेरी खाणे योग्य मानले जाते. अति सेवन टाळा, अन्यथा दुष्परिणाम होऊ शकतात.
व्हिटॅमिन C ने भरपूर -
स्ट्रॉबेरी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि शरीराला संसर्गांपासून वाचवतात.
मर्यादित प्रमाणात स्ट्रॉबेरी मधुमेहाच्या रुग्णांसाठीही फायदेशीर ठरू शकतात.
स्ट्रॉबेरी कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.
पोषक घटकांमुळे स्मरणशक्ती आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारते
योग्य प्रमाणात स्ट्रॉबेरी खा! -
दररोज मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला अनेक फायदे मिळू शकतात.
