स्ट्रॉबेरी ज्यूस केवळ चवीपुरता नाही! 'हे' आरोग्यदायी फायदे वाचून तुम्हीही व्हाल फॅन

सकाळ डिजिटल टीम

आहार

स्ट्रॉबेरी ज्यूस आरोग्यासाठी किती फायदेशीर आहे आणि याचा रोजच्या आहारात समावेश का करावा जाणून घ्या.

Strawberry juice

व्हिटॅमिन सी

स्ट्रॉबेरीमध्ये व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) प्रचंड प्रमाणात असते (एका संत्र्यापेक्षाही जास्त), जे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करून सर्दी, खोकला आणि संसर्गापासून बचाव करते.

Strawberry juice

हृदयाचे रक्षण

यामध्ये असलेले अँथोसायनिन्स (Anthocyanins) आणि फ्लेव्होनॉइड्स खराब कोलेस्टेरॉल (LDL) आणि ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी कमी करतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो आणि रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते.

Strawberry juice

नैसर्गिक तेज

व्हिटॅमिन सी कोलेजन (Collagen) निर्मितीस प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे त्वचा चमकदार, लवचिक राहते आणि सुरकुत्या कमी होऊन वृद्धत्वाची प्रक्रिया (Anti-aging) मंदावते.

Strawberry juice

फायबर

स्ट्रॉबेरी ज्यूस कॅलरीमध्ये कमी आणि फायबरमध्ये जास्त असतो. यामुळे पोट भरलेले राहते आणि वारंवार भूक लागत नाही, ज्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते.

Strawberry juice

पचनक्रिया सुधारते

स्ट्रॉबेरी ज्यूसमधील फायबरमुळे पचनसंस्था निरोगी राहते, बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर होते आणि आतड्यांमधील चांगले जीवाणू (Gut Microbiome) वाढण्यास मदत होते.

Strawberry juice

मेंदूसाठी पौष्टिक

स्ट्रॉबेरीतील अँटीऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियम स्मरणशक्ती (Memory) आणि संज्ञानात्मक कार्य (Cognitive Function) सुधारण्यास मदत करतात. नियमित सेवन अल्जायमर (Alzheimer's) सारख्या रोगांचा धोका कमी करू शकते.

Strawberry juice

कर्करोगाचा धोका

यामध्ये असलेले एलेजिक ॲसिड (Ellagic Acid) आणि इतर शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स कर्करोगाच्या पेशींची वाढ रोखण्यास मदत करतात, असे काही संशोधनात दिसून आले आहे.

Strawberry juice

डोळ्यांचे आरोग्य

स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी आणि झिझॅन्थिन (Zeaxanthin) सारखे अँटीऑक्सिडंट्स डोळ्यांचे मोतिबिंदू (Cataract) आणि वय-संबंधित मॅक्युलर डिजनरेशन सारख्या समस्यांपासून संरक्षण करतात.

Strawberry juice

