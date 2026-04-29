जिभेला चव येईल असा बनवा झणझणीत 'अंडा तवा मसाला'!

Aarti Badade

चविष्ट स्ट्रीट-स्टाईल डिश

अंडा तवा मसाला ही उकडलेली अंडी आणि खास मसाल्यांपासून तव्यावर बनवली जाणारी एक झणझणीत स्ट्रीट-स्टाईल रेसिपी आहे.

Anda Tawa Masala

|

Sakal

आवश्यक साहित्य

यासाठी ४-५ उकडलेली अंडी, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, आलं-लसूण पेस्ट आणि घरातील नियमित मसाल्यांची गरज असते.

Anda Tawa Masala

|

Sakal

अंडी फ्राय करण्याची पद्धत

उकडलेल्या अंड्यांचे दोन भाग करून तव्यावर तेल, मीठ आणि तिखट टाकून पिवळ्या भागाच्या बाजूने १-२ मिनिटे छान फ्राय करून घ्या.

Anda Tawa Masala

|

Sakal

कांदा आणि आलं-लसूण पेस्ट परता

त्याच तव्यावर थोडे तेल गरम करून बारीक चिरलेला कांदा तांबूस होईपर्यंत परता आणि त्यात आलं-लसूण पेस्ट घालून खमंग वास येईपर्यंत शिजवा.

Anda Tawa Masala

|

Sakal

टोमॅटो आणि मसाले एकजीव करा

चिरलेला टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्या आणि त्यानंतर हळद, तिखट, धणेपूड व गरम मसाला घालून तेल सुटेपर्यंत मसाला परता.

Anda Tawa Masala

|

Sakal

अंड्यांचा मसाल्यात समावेश

मसाल्यात थोडे पाणी घालून ग्रेव्ही लपथपीत करा आणि त्यात फ्राय केलेली अंडी घालून मसाला अंड्यांना व्यवस्थित लागेल अशा प्रकारे परतून घ्या.

Anda Tawa Masala

|

Sakal

कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा

बारीक चिरलेली कोथिंबीर वरून पसरवा आणि हा चटपटीत अंडा तवा मसाला पाव, रोटी किंवा चपातीसोबत आनंदाने सर्व्ह करा.

Anda Tawa Masala

|

Sakal

