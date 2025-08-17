कोलेस्ट्रॉलवर मात करा; तज्ज्ञ सांगतात 3 सोपे उपाय

Aarti Badade

उच्च कोलेस्ट्रॉल – वाढती समस्या

आजकाल अनेकांना कोलेस्ट्रॉलची समस्या आहे. पण अनेकदा लोकांना स्वतःलाच याची जाणीव नसते.

high cholesterol control tips | Sakal

औषधं नेहमी प्रभावी ठरत नाहीत

स्टॅटिन नावाची औषधे यकृतात कोलेस्ट्रॉल बनवणारे एन्झाइम ब्लॉक करतात. तरीसुद्धा काही वेळा ही औषधे काम करत नाहीत.

high cholesterol control tips | Sakal

पोषणतज्ज्ञ

औषधे घेतल्यानंतरही जर कोलेस्ट्रॉल कमी होत नसेल, तर जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक आहे."

high cholesterol control tips | Sakal

कार्बोहायड्रेट्स कमी करा

साखरच नव्हे, तर भात, रोटी, धान्ये कमी खा. यामुळे औषधांचा परिणाम टिकून राहतो.

high cholesterol control tips | Sakal

जळजळ कमी करा

योग्य अन्न खा,पुरेशी झोप घ्या,दररोज व्यायाम करा.यामुळे शरीरातील जळजळ कमी होऊन कोलेस्ट्रॉल आपोआप कमी होतो.

high cholesterol control tips | Sakal

जीवनशैलीत बदल करा

फक्त औषधांवर अवलंबून न राहता, दीर्घकाळ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जीवनशैलीत सुधारणा करा.

high cholesterol control tips | Sakal

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित

स्टॅटिन्स काम करत नसतील, तरी नैसर्गिक मार्गाने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता येतो. आहार, व्यायाम आणि चांगली जीवनशैली हाच खरा उपाय!

high cholesterol control tips | Sakal

पोट बिघडलंय? जाणून घ्या काय खावं आणि काय टाळावं!

Diarrhea & Indigestion Relief Healthy Diet Tips | Sakal
येथे क्लिक करा