महागडे डाएट सोडा! वजन कमी करण्यासाठी 'हे' 4 सोपे घरगुती उपाय करा

Aarti Badade

लठ्ठपणा एक गंभीर समस्या

वाढते वजन (Obesity) ही सध्याच्या काळातील एक सामान्य पण गंभीर समस्या बनली आहे. लठ्ठपणामुळे डायबेटीस, हार्ट डिसिज आणि मेंदूचे आजार यांसारखे अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात.

Weight Loss Home Remedies

|

Sakal

कारणीभूत जीवनशैली

बदलती जीवनशैली, कमी शारीरिक हालचाल, वेळेवर न खाणे आणि प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Food) या सगळ्यांचा परिणाम शरीरावर होतो आणि वजन वाढते.

Weight Loss Home Remedies

|

Sakal

लिंबू-मध-कोमट पाणी

सकाळचा सर्वोत्तम उपाय: एक ग्लास कोमट पाण्यात अर्धा लिंबाचा रस आणि एक चमचा मध टाकून प्या. यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात आणि पचन सुधारते.

Weight Loss Home Remedies

|

Sakal

ग्रीन टी आणि मेथीदाण्याचे पाणी

ग्रीन टी मधील अँटीऑक्सिडंट्स चरबी जाळण्यास मदत करतात, तर मेथीदाण्याचे पाणी (भिजवलेले मेथीदाणे) पचनक्रिया सुधारते आणि भूक नियंत्रणात ठेवते.

Weight Loss Home Remedies

|

Sakal

आहारात आवश्यक बदल

वजन नियंत्रणासाठी जेवणाच्या वेळा पाळा, गोड आणि तेलकट पदार्थ कमी खा, भरपूर पाणी प्या आणि ताज्या फळभाज्या खा. रात्रीचे जेवण झोपण्याच्या दोन तास आधी घ्या.

Weight Loss Home Remedies

|

Sakal

नियमित व्यायाम आवश्यक

वजन कमी करण्यासाठी नियमित व्यायाम (Daily Exercise) तितकाच महत्त्वाचा आहे. दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे, योगासने किंवा सूर्यनमस्कार केल्याने फॅट बर्निंग जलद होते.

Weight Loss Home Remedies

|

Sakal

यश मिळवण्यासाठी मंत्र

वजन कमी करण्यासाठी संयम, सातत्य आणि सकारात्मक मानसिकता अत्यंत गरजेची आहे. घरगुती उपाय आणि योग्य जीवनशैली दीर्घकाळ आरोग्यवर्धक परिणाम देतात.

Weight Loss Home Remedies

|

Sakal

जवळचं-लांबचं धूसर दिसतंय? सकाळी रिकाम्या पोटी खा ‘हे’... डोळ्यांची दृष्टी बनेल तेजस्वी!

Sakal

येथे क्लिक करा